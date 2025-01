‘GODINA ZA NAMA BILA JE KONSTANTA BORBA BEZ PREDAHA’ Dijana Hrkalović za Pink.rs: Nekad se bitka bije tako što se sve propusti! I to je strategija

Dijana Hrkalović, doktor psihologije, žena na čiju lepotu nisu imuni ni muškarci ni žene, neki je vole, neki je se plaše, izaziva pažnju gde god da se pojavi, a njena gostovanja se pomno prate, dala je novogodišnji intervju za Pink.rs u kojem otkriva malo poznate detalje iz svog života, kakva joj je bila godina za nama i kakvi su joj planovi u narednoj.

Kako bi ste opisali 2024. godinu, i kada govorimo o političkoj sceni, ali i na privatnom planu?

- Prva reč koja mi pada na pamet je naporna. Kada govorimo o politici, godina je počela sa nasiljem na protestima opozicije koja je bila nezadovoljna time što su izgubili izbore, pa smo imali predizbornu kampanju za lokalne izbore, pa njihovi pokušaji da ruše vlast preko litijuma, pa na žalost tragedija u Novom Sadu, koja je dala novi povod lešinarima iz opozicije da opet nasilno pokušaju da smene vlast na ulici, tako da se cela godina u tom smislu pretvorila u konstantnu borbu bez predaha sa onima koje narod neće, ali koji to nikako da shvate. U periodima predaha sam bila posvećena porodici i prijateljima, ali nedovoljno, s obzirom na sva ta dešavanja na političkoj sceni.

Prilikom jednog gostovanja na TV Pink rekli ste da ste samo obična devojka u roze džemperu? Kako Vas vide prijatelji, a kako bi ste sami sebe opisali?

- To je bila šala, ali na kraju dana, bez obzira na sve što sam prošla, a prošla sam, znate i svi, mnogo toga, ostala sam obična devojka, samo sa određenom vrstom znanja i iskustva, koje nije toliko uobičajeno. Drugi me naravno vide daleko više kroz mitove i legende, kao opasnu, neustrašivu, i tako dalje, ali moji prijatelji znaju da sam samo borac koji nikad ne odustaje koliko god nedaća da mi život donese, i da pored svega nisam ogorčena osoba, već nekako privatno vrlo vedra i pozitivna osoba, što se ne vidi na kamerama, koliko van kamera. Ta strogost koju svi vide se javlja samo kada je posao u pitanju, nisam stroga u privatnom životu. Bar meni ne izgleda tako.

Kao devojčica radili ste seoske poslove, brali maline i čitali knjige. Učili ste vredno i radili i želeli da budete profajler. Završili ste psihologiju, doktorirali, koliko Vam to pomaže da čitate ljude?

- Ljudi se nekako uvek iznenade kad čuju da sam doktor nauka psihologije, jer me godinama gledaju u drugim ulogama, kroz politiku i policiju. Naravno da mi pomaže, ne samo za skener ljudi i predikcije, već i u tom smislu što sam ja doktorirala na političkom marketingu, tako da mi i sa aspekta političkih znanja i veština dosta pomaže.

Poreklom ste iz sela Doljani u Lici. Kako je izgledalo Vaše detinjstvo i čega se najradije sećate iz tog perioda?

- Moj otac je pre pogroma Srba napustio Doljane i preselio se u Beograd, tako da se perioda tamo gotovo i ne sećam, bila sam jako mala. Neki fragmenti postoje, nisam sigurna da li su realni ili falsifikovano sećanje, jer je nemoguće da tako mala stvorim neka sećanja. S druge strane, dosta vremena sam provela u selu Rakovac kod Jošaničke banje, kod majčinih roditelja, tu sam radila seoske poslove kao dete, čitala knjige, i provodila vreme u prirodi, možda sam zato danas tako povučena i ascoijalna osoba privatno, jer sam navikla sama sa sobom, bez druge dece, društva, od malih nogu.

Kada se kaže Dijana Hrkalović većini ljudi je to asocijacija na strogoću. Da li je to javni nastup, da li ste stvarno strogi i da li Vas se ljudi plaše?

- Da, to upravo pomenuh. Ja ne mogu da izbegnem tu strogoću kada je u pitanju posao, jer sam vrlo orjentisana na rezultat. A privatno se trudim da ne budem stroga, nisam sigurna da mi to uvek uspeva. Čujem priče da se ljudi plaše mene, meni je to simpatično zato što ne vidim razlog za tako nešto, ali verujem da to potiče od svih onih mitova i legendi koje su godinama gradili o meni, a koje nemaju veze sa realnošću. Moguće da me ta reputacija malo prati i zbog strogoće dok sam radila u MUP Srbije.

Sa druge strane, delujete kao neustrašiva osoba, da li Vas nesto plaši? Odakle crpite snagu za borbu posle svih vetrova koji su Vas lomili?

- To jeste definitivno moja odlika, ja ne osećam strah, bar ne od nekih regularnih stvari kao ostali ljudi. Ta moja karakteristika je definitivno i pokrenula mnoge moje izbore u životu. Brinem za druge ljude meni drage, ali ja kao ja za sebe nikad nisam osećala strah. Kad su me lomili problemi, padala sam, ali sam uvek, uvek ustajala. U tome je kvaka. U mojoj nesalomivoj volji. Ja ću se predati kad umrem. Koliko god da situacija izgleda nemoguće. Zamislite ring, udare me, ja padnem, ustanem, opet primim udarac, padnem, ustanem, klatim se ali stojim, opet me udare, opet padnem, i tako 20 puta, dok 21. put ne ustanem i onda udarim takav nokaut, da taj drugi neko više ne može da ustane, e tako je u mom životu otkad znam za sebe. Ja uvek govorim sve je u glavi. Kad su mi svi govorili da ću umreti od raka, i davali nula posto šanse da preživim, ja sam im rekla preživeću, bila sam ubeđena u to. To je ta luda volja. Sad kažu rak si iznela kao kijavicu. Zato što je sve u glavi. Ja imam jaku glavu, a slabo telo, koje ne može da je prati, pa sam zato stalno nešto bolesna, ali na kraju zbog te glave se razbolim, ali zbog te iste glave i ozdravim.

Aktivni ste na društvenim mrežama gde jasno iznosite svoje političke stavove, kao i fotografije, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Kako reagujete na komentare po pitanju istih?

- Verujte da me uopšte ne interesuju komentari opozicije i njihovih botova, štaviše, volim da im svakodnevno pokazujem koliko su lagani za raskrinkavanje, čak mi više nije ni izazov, jer sami ne znaju kad slažu nešto jel su pošli il su došli. A veliki broj ljudi za koje ljudi kažu da su moji fanovi me podržava u tom razobličavanju ovih nedostojnih ljudi koji sebe nazivaju opozicijom. I drugi ljudi, koji su bili nezainteresovani za politiku, kroz moje tvitove su počeli da shvataju koliko je naša opozicija lažljiva i na kraju, kad mogu da rade sve ove zloupotrebe i sa mrtvom i sa živom decom, bolesna. Ja mislim da oni više ne znaju kako da izadju na kraj sa mnom, jer znate, ja iznosim činjenice potkrepljene dokazima, i kako će oni protiv dokaza koji su jasno i nedvosmisleno prezentovani. To je ono: hoćete da verujete opoziciji ili svojim očima? Šta da vam kažem, jednostavno tragikomični su.

Svako Vaše pojavljivanje u medijima je sa pažnjom propraćeno. Šta je ono što bi ste voleli da Vas novinari pitaju, a nisu?

- Da li volim da budem medijski eksponirana (smeh). Ja sam vrlo asocijalna osoba i iako sam dosta u medijima, to nije nešto u čemu ja uživam. Ali, prosto neke stvari moraju da se kažu i neko mora to da kaže.

Kada pogledate portale i vesti o sebi sta Vas najviše nervira?



- Ne nervira me ništa, navikla sam na bezobrazluk Šolakovih medija koji svakodnevno izmišljaju neistine o meni, čak do mere i kad mi porodicu pominju. Verujte, totalno sam otupela na svaku vrstu uvreda u medijima, niti čitam to, prelećem naslove ili pročitam dijagonalno, i to je to, jednostavno, ne bavim se. A još manje da me to pogađa, to mi taman nakon svega zaista bilo presmešno.

Da li verujete u sudbinu i da se sve i lepo i ružno dešava sa razlogom?

- Ja verujem u Boga, te da se u tom smislu sve dešava s razlogom i verujem u karmu. Tako i posmatram stvari, zato i puštam, mnogo stvari u mom životu nije pod mojom kontrolom, teško je osobi koja voli da drži sve pod kontrolom kao što sam ja da pusti stvari da idu svojim tokom pa kako bude, ali ponekad je i to potrebno uraditi. Nekad se bitka bije tako što se propusti. I to je strategija.

Kako ste kao dete provodili novogodišnje praznike i koji poklon ćete zauvek pamtiti?

- Pravo da vam kažem, što se poklona tiče nijednog ne mogu da se setim da je na mene ostavio neki utisak, ja sam antimaterijalista i objekti, predmeti mi ništa posebno ne znače u životu, a Nove godine sam uglavnom čekala sa porodicom, prijateljima ili partnerima u kućnoj varijanti, par puta sam je i prespavala, a gotovo nikad nisam išla na proslave, ja slabo izlazim, imam uzak krug prijatelja i to je moj mali svet.

Kako ćete provesti ovu Novu godinu i da li postoje stvari koje želite da se više ne ponove?

- Ovu Novu godinu ću milion posto da prespavam, baš se osećam iscrpljeno. Ne želim da mi se ponovi onih nekoliko stvari, naravno rak, i još neke za koje znate da su bile, očekujem uspešno razrešenje određenih situacija, jer istina je kao voda, uvek nađe svoj put, i sigurna sam da se neke nepravde uspešno ispravljaju, i da će se tek ispravljati.

Koje ste planove sebi zacrtali u 2025. godini?

- Nisam zacrtala ništa, jer kao što rekoh čovek pravi planove Bog se smeje, a to se pogotovo odnosi na moj život. Ja sam u svakom smislu, osim u bračnom, ostvarena osoba, eto možda bi bilo lepo da se zaljubim. Ostalo kako bude, biće.

Šta bi ste poželeli našim čitaocima u Novoj godini?

- Prvo zdravlje, da čuvaju sebe, sve je drugo nevažno ako to izgube, zatim da s ebore za ono što žele, da ne odustaju, i da će biti pobednici ako odluče da budu pobednici.

Autor: Jovana Nerić