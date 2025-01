Vulin: Borimo se sa svim silama koje su nas bombardovale i još uvek nas bombarduju drugim sredstvima

Simulatno izazivanja kriza na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj a prethodno unutrašnje slabljenje države kako ne bi mogla da zaštiti svoj narod van granica Srbije ali ni sačuva stabilnost unutar sebe, sve je to deo hibridnog rata protiv Srbije, izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u intervjuu Večernjim novostima u kom se osvrnuo i na buđenje separatizma u Vojvodini, situaciju na KiM, Republici Srpskoj kao i na evropski put Srbije.

Upitan da li smo blizu raspletu da Kurti potpuno ukine državu Srbiju na severu KiM potpredsednik Vulin je rekao da Kurti ne ukida ništa svojom odlukom. "On to radi uz veliko zadovoljstvo i želju, ali to radi jer mu je dozvoljeno iz Evropske unije i NATO pakta. Ili mislite da je Kurti jači od EU, NATO i SAD i radi šta hoće pa i kada se protivi politici nabrojanih sila. Bez promene na globalnom nivou nasilje zapada na Kosovu i Metohiji će se nastaviti a mi ćemo se boriti da sačuvamo što više srpske državnosti na teritoriji kojom po Rezoluciji 1244 privremeno upravljaju Ujedinjene nacije i Kfor. Da nismo pustili EU a izbacili UN svojom odlukom borba bi bila lakša, ali sada je tako. Ne borimo se mi sa Kurtijem mi se borimo sa svim silama koje su nas bombardovale i još uvek nas bombarduju drugim sredstvima. Nema šiptarske države bez priznanja Srbije i ono im treba a neće ga dobiti dokle god Srbiju vodi predsednik Vučić. Ako dođu na vlast vođe obojenih revolucija ne da ćemo priznati Kosovo već ćemo tvrditi da je to najbolje što smo uradili u svojoj istoriji."

"Evropska unija i NATO su Republiku Srpsku od samog početka njenog trajanja doživljavali kao nevoljan ustupak Srbiji i Srbima i koja mora biti umanjena do nestanka svih ovlašćenja pa i oduzimanja i pukog imena. Republika Srpska je u državotvornom smislu jedini veliki dobitak srpskog naroda zapadno od Drine u 20. veku, jedina brana ponavljanju jasenovačkog genocida, zato se i toliko bore da Srpska ne bude trajan dobitak i da se umanji i izbriše. Učiniće sve da Dodiku zabrane bavljenje politikom i da mu oduzmu funkciju koju obavlja bez obzira na volju Srba a samim tim da ga kriminalizuju i dovedu u poziciju za hapšenje ukoliko se ne povuče, a to nije u prirodi Srba iz Republike Srpske."

"Duboko sam uveren da EU ne želi Srbiju u svom članstvu", ocenio je potpredsednik Vulin i dodao da "ne možeš postavljati uslove Srbiji za koje znaš da neće biti ispunjeni a iskreno želeti da Srbija postane deo EU. Ali to smo oduvek osećali a sada i znamo."

Upitao je kako da Srbija postane član EU ako Hrvatska uslovljava, ne članstvo već neki imaginarni napredak ka članstvu, plaćanjem ratne odštete ili odricanjem dela svoje teritorije.

"Da li možete da zamislite vladu Hrvatske koja se obraća svojim biračima i kaže učinićemo sve da Srbija bude punopravni član EU? Da li možete da zamislite proslavu ulaska Srbije u EU a da na njoj sa ponosom ponovimo da je Kosovo Srbija i da nikada nećemo uvesti sankcije Rusiji, sačuvati Srpsku, raditi na sprovođenju zaključaka Svesrpskog sabora, očuvati vojnu neutralnost, nastaviti sa subvencijama poljoprivrednicima i voditi samostalnu monetarnu i viznu politiku a Tonino Picula aplaudira u prvom redu. Nemam političku snagu da promenim pravac naše politike kada je u pitanju EU ali ću dati sve od sebe da Srbiju upoznam sa BRIKS-om i svime što BRIKS nudi a ništa ne traži i da na nekom budućem referendumu Srbija bira znajući šta bira", poručio je potpredsednik Vulin.

Na pitanje da li postoji opasnost da se pod firmom protesta opet u Vojvodini probudi separatizam potpredsednik srpske vlade je istakao da je stvaranje vojvođanske nacije na telu srpske nacije, pokušaji pravljenja nove države na tlu srpske države proces započet onog časa kada je Vojvodina ušla u sastav Kraljevine Srbije i pokrenut je ne kao potreba većinskih Srba koji žive u Vojvodini da očuvaju posebnost u smislu pokrajinskog identiteta i zadovoljavanja specifičnosti u odnosu na ostatak srpskog naroda, već kao pokušaj negacije srpske državnosti pa i postojanja Srba u Vojvodini. "I taj proces je pokrenut spolja kao i sve ono što ima za cilj da umanji srpski narod i sruši srpsku državu. A da je tako govori činjenica da se vojvođanska nacija pominje samo među etničkim Srbima. Koliko Mađara bi se izjasnilo da je po nacionalnosti Vojvođanin, koliko Hrvata, koliko Šiptara ili Bošnjaka? Bivši Srbi u raznim separatističkim grupama u Vojvodini kao i oni u Crnoj Gori strasno mrze sve što je srpsko a posebno mrze Srbiju. Zato ih i vodi unuk crnogorskog separatiste Jevrema Brkovića Brajan Brković koji nije od dede nasledio ni to malo književnog dara ali mržnju prema Srbiji u kojoj živi i od koje živi, e to jeste", izjavio je potpredsednik Vulin.

Autor: Pink.rs