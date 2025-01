VUČEVIĆ O CILJEVIMA SRBIJE ZA 2025. GODINU: Važni projekti, rast BDP-a -mora da se nastavi dalje da se radi i pored ogromne tragedije

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da očekuje da u ovoj godini budu završeni neki važni projekti, kao i da je cilj da se postigne rast BDP-a kakav je bio pre korone.

Osvrćući se na 2024. godinu, Vučević je naveo da je bila teška zbog tragedije u Novom Sadu, ali i da su se dogodile neke dobre i važne stvari za Srbiju.

"Da budemo fer, 2024. je donela mnogo dobrih stvari i vesti za Srbiju - od toga da smo nastavili da rastemo kao država, pre svega da rastu plate i penzije, uspeli smo da inflaciju dovedemo u taj koridor kako je i bilo predviđeno, rast BDP-a smo dosegli najmanje 3,8 posto, videćemo krajem januara kada dobijemo poslednje procene", rekao je Vučević za Newsmax Balkans.

Premijer je podsetio da je otvoren prvi deo Moravskog koridora, prvi digitalizovani pametni auto-put od Kruševca preko Trstenika do Vrnjačke banje, kao i brza saobraćajnica Šabac-Loznica.

"Uskoro ćete videti završetak auto-puta Iverak-Lajkovac, odnosno povezivanje Valjeva sa auto-putem Miloš Veliki, nastavak od Pakovraća i Čačka ka Požegi", rekao je Vučević.

On je naveo da veruje da će na leto biti otvoren i auto-put do Požege i podsetio da se gradi Fruškogorski koridor, kao i da se nastavlja da se radi Kuzmin-Sremska Rača i veza prema Republici Srpskoj.

"Očekujem da u prvoj plovini godine konačno pustimo i brzi voz Beograd-Novi Sad-Subotica i tu imamo veliki izazov, čeka nas procena stručnih službi, fakulteta, po pitanju statike i bezbednosti Železničke stanice u Novom Sadu. Fizički je sama pruga završena od Novog Sada do Subotice", naveo je premijer.

On je naglasio da su ciljevi za 2025. godinu da se ostvari rast BDP-a koji je bio pre korone i da se tu cilja na 4,5 odsto.

O tragediji u Novom Sadu

Vućević je naglasio da mora da se nastavi dalje da se radi i pored ogromne tragedije koja se dogodila u Novom Sadu.

"To je tragedija 15 porodica koje su izgubile najmilije, od najmlađih do najstarijih. To je moj rodni grad, od rođenja živim u Novom Sadu.Tragedija je zaledila i šokirala celu naciju", rekao je Vučević.

On je ukazao da je država pokazala poštovanje prema porodicama žrtava i da je uz njih.

"Niko ne zna kakav bol nose osim njih samih. Kao narod moramo biti solidarni da bar za nijansu lakše prebrode to životno iskušenje", rekao je Vučević.

On je naveo da će se utvrditi ko je odgovoran za tragediju koja se dogodila 1. novembra i da država i nacija čekaju odgovore, pre svega u sudskom postupku.

"Kao neko ko dolazi iz redova advokata iznenađen sam da je tužilac završio istagu za manje od dva meseca. To je veliki uspeh tužilaštva, što pokazuje da je bilo veoma posvećeno da sprovede tu istragu i da apsolutno nije bilo nikakve opstrukcije", rekao je Vučević.

On je dodao je da je dobro što je tužilaštvo počelo javno da objavljuje dokumenta kojima raspolaže.

"Mi smo objavili stotine dokumenata na sajtu Vlade, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Železnice infrastrukture", rekao je Vučević i naglasio da se ništa ne krije.

