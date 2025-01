MINISTAR BRATISLAV GAŠIĆ SA SINOVIMA I UNUCIMA: Molimo se za mir i slogu, za Božju pomoć i blagoslov u svemu što radimo

Iz carskog grada Kruševca i blagorodne srpske Rasine radosno poručujem - neka je srećan i Bogom blagosloven praznik Hristovog rođenja svima koji slave.

Ministar odbrane Bratislav Gašić najradosniji hrišćanski praznik proslavlja tradicionalno u svom rodnom Kruševcu, okružen članovima porodice. To je, kako kaže, atmosfera iz koje crpi snagu i elan za sve napore i izazove s kojim se suočava.

Odmah na početku razgovora za božićno izdanje Kurira ministar naglašava da se, pored svega što je u životu postigao, najviše ponosi time što je otac tri sina i deda šest unuka.

"To je, upravo, najveća sreća i bogatstvo koje čovek u životu može steći. Nijedno postignuće, nijedan rezultat ne može se meriti s tim osećanjem", navodi on.

Govoreći o proslavi Božića u svom domu, Gašić ističe:

"Na taj dan u našem porodičnom domu su uvek moji sinovi Vladan, Milan i Nikola s porodicama, a kada kuću ispuni graja unuka, onda sreći nema kraja. Običaje poštujemo dosledno - sečemo i unosimo badnjak, dočekujemo i blagosiljamo položajnika, delimo česnicu... Na isti način kako se u kući Gašića radilo i pre 200 godina. Mi se Bogomladencu Hristu i njegovoj presvetoj majci na Božić molimo za zdravlje ukućana, kumova, rođaka i prijatelja i dobrobit svih pravoslavnih Srba. Molimo se za mir i slogu, za Božju pomoć i blagoslov u svemu što radimo".

Upitan koja mu je najlepša slika na dan Božića, ministar odgovara:

"Dečji osmesi i njihova radost. To je slika koja mi greje srce. Ima li za jednog dedu veće sreće nego kada vidi svoju unučad kako se igraju i vesele na dan rođenja sina Božjeg? U deci je budućnost sveta i u njihovim osmesima i radosti se sam Bog objavljuje. To nas podseća na svrhu našeg postojanja, na lepotu Božje promisli što nam se ukazuje kroz nevina dečja lica. Uzalud je sve što radimo i sve što stičemo ako to nemamo kome preneti i ostaviti. A ja se smatram izuzetno srećnim čovekom jer mi je Gospod podario naslednike i blagoslovio me da gledam kako deca moje dece rastu i stasavaju u ljude".

Ministar navodi i da su mu svi božićni običaji dragi.

"Sečenje i nalaganje badnjaka, unošenje slame, pijukanje dečice, doček položajnika... Možda je, meni lično, najdraži običaj kad se lomi božićna česnica", dodaje on.

Važna poruka

Ministar je svim građanima koji proslavljaju Božić po julijanskom kalendaru čestitao najradosniji hrišćanski praznik, i to uz važnu poruku.

"Naša lična sreća nije istinska ukoliko je sebična i samodovoljna. Zato je važno da, nazdravljajući za zdravlje, sreću i napredak svojih najbližih, podignemo čašu i pomolimo se Bogu i za druge znane i neznane ljude, za zajednicu, za celu našu zemlju. Te molitve neka obasja duh sabornosti našeg naroda i naše svete Pravoslavne crkve. Ako je dobro svima oko nas, i nama će dobro biti! U to ime, iz carskog grada Kruševca i blagorodne srpske Rasine radosno poručujem - neka je srećan i Bogom blagosloven praznik Hristovog rođenja svima koji slave, neka nam se što više dece rađa, da budemo složni jednako u blagostanju i u nevolji, da se plodovi našeg rada umnože i da nam ceo srpski narod, gde god na svetu živeo, bude zdrav i prosperitetan! Mir Božji, Hristos se rodi!".

Autor: Dubravka Bošković