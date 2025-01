'Priština ne želi bilo kakvu normalizaciju odnosa!' PETAR PETKOVIĆ U BOŽIĆNOM INTERVJUU ZA PINK.RS PORUČIO: Kurtijev režim zanima samo priznanje od strane Beograda, ali to se nikad neće dogoditi, dok Srbiju predvodi predsednik Aleksandar Vučić

Direktora Kancelarije za KiM Petar Petković u božićnom intervjuu za Pink.rs, komentarišući trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji, rekao je da je političko-bezbednosna situacija na Kosovu i Metohija je bez sumnje najgora u protekle dve decenije.

- Naš narod je suočen sa beskrupuloznom ofanzivom Kurtijevog režima i terorom čiji je cilj da Srbi, suočeni sa nemogućim uslovima za opstanak, dignu ruke i napuste KiM. Nema sumnje da je Kurtijev cilj etničko čišćenje Srba koje progonom pokušava da natera u zbeg, a fizičkim i institucionalnim nasiljem da natera na pokornost. Dok god Kurti ima odlučujuć uticaj na političke i bezbednosne procese, na KiM, ali ni u regionu zapadnog Balkana, neće biti ni mira, ni stabilnosti, ni napretka, rekao je Petković na početku razgovora.

Da li postoje konkretni pomaci u dijalogu Beograda i Prištine? Šta očekujete od narednih rundi razgovora?

- Ne očekujem mnogo jer predstavnici Prištine u Brisel ne dolaze da bi se oko bilo čega dogovorili, pa čak ni da bi razgovarali, već da bi fingirali učešće u dijalogu, a njihov pregovarač dolazi gotovo uvek sam i predstavlja se kao multipraktik koji misli da zna sve, a zapravo jedino što radi jeste da sabotira dijalog. Priština ne želi bilo kakvu normalizaciju odnosa, jedino što Kurtijev režim zanima je priznanje od strane Beograda, ali to se nikad neće dogoditi, dok Srbiju predvodi predsednik Aleksandar Vučić. Neophodan korak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji zahteva hitnost, mora da bude sprovođenje sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština, jer bez toga nikakvog narednog suštinskog pomaka ne može da bude. Jasno je sada svima da Kurtiju ne pada na pamet da dozvoli osnivanje ZSO i zato u ovom trenutku Kurtijev režim pokušava da srpsko pitanje na KiM reši agresivnim i jednostranim metodama i potezima, nažalost, uz očigledno dopuštenje određenih uticajnih zapadnih zemalja.

Koji su prioriteti Kancelarije za KiM u narednoj godini, posebno kada je reč o infrastrukturnim projektima, obrazovanju i zdravstvu?

- Obrazovni i zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji su od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda, zajedno sa ostalim srpskim institucijama na KiM i zato je od apsolutne važnosti za nas da nastavimo da snažno pomažemo sve naše vitalne sisteme, posebno kada je reč o uvećanju broja novih radnih mesta. Međutim, veoma je osetljivo u ovakvim uslovima govoriti detaljno o strateškim planovima i razvojnim projektima, jer svedoci smo da Kurtijeva policija protivpravno konfiskuje, odnosno otima srpsku imovinu, uzurpira zgrade i objekte građene sredstvima iz budžeta Srbije, srpske radnike izbacuje na ulicu. Zato će nam prioritet nad prioritetima biti da u ovoj godini stvorimo pre svega ekonomske i socijalne preduslove da naš narod preživi ova teška vremena, kroz različite vrste finansijskih davanja. Mogao bih nadugačko da vam pričam o ulaganjima države Srbije na KiM, ali bih tako samo davao sulude ideje Kurtiju. Mi nastavljamo da radimo svoje, a dovoljno ću vam reći ako kažem da je ove godine budžet Kancelarije za KiM za naš narod u pokrajini rekordan.

Kako planirate da podstaknete ekonomski razvoj u srpskim opštinama na Kosovu?

- U prošlosti smo realizovali brojne programe podrške preduzetnicima, zemljoradnicima, socijalno ugroženim, penzionerima, zaposlenima, studentima i đacima, kako bi ljudi bili makar egzistencijalno sigurni. Istakao bih da će Vlada Srbije pomoći 5.000 socijalno najugroženih na KiM, koji će već od februara mesečno da primaju po 20.000 dinara. Cilj je da svaki lojalni građanin Srbije na KiM ima primanja od države Srbije. I sa tim programom i obuhvatom ćemo nastaviti i prema svim drugim nezaposlenim ljudima. Takođe, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, svako predškolsko i školsko dete dobija mesečno po 5.000 dinara. Budžet Kancelarije KiM će ove godine biti najveći do sada, i sva ta sredstva će biti utrošena sa ciljem da se ljudima u našoj južnoj pokrajini pomogne da opstanu. U teškim vremenima i na ovaj konkretan način pokazujemo brigu za srpski narod koji nikada nećemo ostaviti na cedilu.

Kako komentarišete predstojeće izbore u februaru i pokušaje vlasti u Prištini, predvođene Aljbinom Kurtijem, da blokiraju Srpsku listu i njen izlazak na izbore?

- Kurti doživljava Srpsku listu kao jedinog pravog ideološkog protivnika na KiM i jedinog zaštitnika srpskog naroda i zbog toga je svim silama, pravnim nasiljem, pokušavao da onemogući da učestvuje na izborima. Srbi u Kurtijevoj političkoj viziji predstavljaju narod koji treba da nestane zato što se ne uklapa u velikoalbansku koncepciju monoetničkog „Kosova“. Na predstojećim izborima Kurti će nastojati da učvrsti političku podršku za taj projekat, i jedini ko mu može stati na put jeste upravo Srpska lista. Umesto srpskih patriota, Kurti u prištinskom parlamentu želi da vidi neke njemu lojalne Srbe, spremne da prodaju veru za večeru, koji su to više puta i radili do sada, poput Nenada Rašića koji je glasao sa obe ruke da se srpskim domaćinima u Leposaviću i Zubinom Potoku otme zemlja i na njoj grade policijske baze, koji se nije suprotstavio nastojanjima Prištine da Srbe optuže za nekakav tzv. genocid. Da ne nabrajam dalje, Rašić i njemu slični koji samo nose srpsko ime i prezime a spremni su na poklonjenje Kurtiju, ne žele ništa dobro srpskom narodu i u koliko bi, ne daj Bože, došli u poziciju da uđu u parlament, bili bi još gori dželati srpskim interesima. To ne smemo da dozvolimo i zato Beograd podržava Srpsku listu u odbrani srpskih nacionalnih interesa.

Koji su ključni koraci koje Kancelarija za KiM preduzima kako bi obezbedila učešće Srpske liste na izborima i zaštitila prava Srba na Kosovu i Metohiji?

- U kontaktima sa predstavnicima međunarodne zajednice svakodnevno upozoravamo na opasnost nasilne promene etničke strukture na KiM, na čemu Kurti već duže vreme temeljno i predano radi i zbog toga želi da eliminiše Srpsku listu. Kao što smo mogli da vidimo, nije uspeo u svom naumu jer su Srbi mnogo žilaviji i tvrđi narod nego što on to ikada i može da pomisli i neće se saginjati pred njegovim terorom, već se uspravne glave čuvati svoje.

Formiranje Zajednice srpskih opština ostaje glavno nerešeno pitanje. Da li verujete da će izbori u martu biti dodatni pritisak na Prištinu da konačno ispuni svoje obaveze?

- Ili je Kurti naizgled tvrdoglav da odoleva pritiscima, ili ti pritisci nisu suštinski, čak ni neprijatni po njega. I tu dolazimo, do odgovornosti međunarodne zajednice, posebno Kvinte, koja je često verbalnim osudama jednostranih Kurtijevih poteza, samo davala vetar u leđa prištinskom režimu. Kurti će, u to sam siguran, učiniti sve da spreči formiranje Zajednice srpskih opština, jer to bi bio poraz njegove ideologije mržnje. Zajednica srpskih opština je koncept koji omogućava zaštitu srpskih individualnih i kolektivnih prava, počiva na svim opšteprihvaćenim normama i vrednostima, i kao takva je antipod svemu što Kurti kao političar predstavlja.

Božić je vreme mira i solidarnosti. Kako Kancelarija za KiM doprinosi očuvanju tih vrednosti među Srbima na Kosovu?

- Srbi na KiM su zajedno sa državom Srbijom i Srpskom pravoslavnom crkvom lučonoše pravoslavne vere i čuvari srpskog indentiteta. Dodatno, Srpska pravoslavna crkva je istinski temelj srpskog trajanja i postojanja, i nigde na prostoru gde žive Srbi verski praznici nisu u tolikoj meri utkani u kolektivno biće kao na Kosovu i Metohiji. Svesni te činjenice, godinama unazad snažno pomažemo našoj crkvi na KiM, jer bez nje tamo nema ni opstanka srpskome narodu. To znaju i sledbenici Kurtijeve ideologije mržnje, i zato nije slučajno što je na srpsku decu kod Štrpca pre dve godine pucano upravo u vreme Božića.

Planiraju li se posebne aktivnosti ili inicijative za obeležavanje Božića u srpskim sredinama na Kosovu?

- Siguran sam da će Božić na KiM biti veličanstveno obeležen, kao i svake godine i da će to biti manifesticaja sloge i kolektivne volje i snage našeg naroda. Božić je vreme kada svi dodatno bolje razumemo koliko je važno i neprocenjivo ono što branimo na KiM.

Koja je vaša poruka Srbima na Kosovu i Metohiji za ovaj Božić? Kako da ostanu složni i istrajni?

- Rođenje Isusa Hrista donelo je ljudskom rodu nadu da svi zajedno možemo da budemo bolji i pouku da je ljubav, a ne mržnja, ono što nas kao pojedince i narod čini snažnijim. Ta etika i, ako hoćete, teologija ljubavi jeste ono što pobeđuje svaku mržnju, i na KiM smo svakodnevno u prilici da svedočimo da je to sušta istina. Odgovor na svakovrsnu mržnju i obespravljivanje kojima su Srbi na KiM izloženi je negovanje kolektivne svesti i vrednosti koje su našem narodu vekovima unazad bile svetionik i zvezda vodilja u istorijskim burama.

Božić nije samo jedan od praznika, on je potvrda onoga najboljeg što u sebi nosimo kao ljudi i hrišćani! Šta vam lično znači Božić i kako ga provodite? - Pošto potičem iz svešteničke porodice Božić je za mene od malih nogu bio i ostao praznik radosti ispunjen bogatom simbolikom. Božić nije samo jedan od praznika, on je potvrda onoga najboljeg što u sebi nosimo kao ljudi i hrišćani. Svake godine u mome domu Božić je prilika da iznova utvrđujemo sebe u porodičnim i hrišćanskim vrednostima i dan kada nam se pruža nova prilika da godinu započnemo čista srca i spremni za dobročinstvo i ljubav prema bližnjima.

Autor: P. J.