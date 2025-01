'BEZ MIRA NEMA SABORNOSTI' Patrijarh Porfirije: Praštanje je uslov za postojanje svake zajednice

Patrijarh srpski Porfirije poručio je danas na Svečanoj akademiji povodom Slave Republike Srpske Sv. Stefana i Dana Republike, 9. januara, da je velika radost i blagoslov da kao pastiri idemo u goste svojim bližnjima u svako doba, a poseban blagoslov za nas srpske episkope gde god da se nalazimo i za poglvara naše crkve jeste kada dođemo ovde u Republiku Srpsku.

Patrijarh je poručio da u Republiku Srpsku dolaze širom otvorenih srca i raširenih ruku, da bi se sa svojim narodom "u jednoj veri i ljubavi i nadi" grlili i slavili Gospoda Isusa Hrista.

"Posebna radost je kada dolazimo ovde na Slavu Republike Srpske. Ove godine Gospod je hteo da slava Republike Srpske, koja je istovremeno i rođendan Republike Srpske. bude po 33. put i rođendan i slava. To su godine punoće, godine našeg Isusa Hrista, u kojima je on postradao, ali što je i još važnije i vaskrsao", naveo je patrijarh Porfirije.

Istakao je da je u toj tajni priroda i suština Republike Srpske, koja kao i naš narod kroz vekove u svome 33-godišnjem trajanju, prolazi kroz različita raspeća i iskušenja.

"Mi znamo da raspeće i iskušnje kao krst već sadrži tajnu trijmufa, pobede, vaskrsenja. Kada god prolazimo kroz stradanja kao narod pravoslavni srpski ne samo da nismo bez nade u stradanju, već imamo Republiku Srpsku i srpski pravoslavni narod Srpske i zato od toga nema veće radosti za nas", rekao je Patrijarh.

Patrijarh je poručio da u ove dane kada slavimo Hristovo rođenje u telu treba da znamo da je on došao među nas da bi nam otkrio tajnu smisla postojanja u svakom trenutku i na svakom mestu bez obzira na spoljašnje okolnosti.

"Došao je da nam donese mir, onaj najdublji suštinski mir Hristov, da pomiri Boga u sebi sa nama ljudima. Istovremeno je otkio i put našeg međusobnog mirenja. Rezultat mira sa Hristom, ali sa nemirom u sebi smo i dalje potpuno osakaćeni i dezorjentisani", rekao je patrijarh srpski i poručio da je upravo zato Bog došao da se pomirimo sa njim, ali i mi međusobno.



A mir u sebi nosi i praštanje, iskanje oproštaja i praštanje.

"Praštanje je najvažniji kamen u temelju svake zajednice od porodice preko komšiluka, grada, do mira u narodu i državi. Bez mira nema sabornosti, a mi smo stvoreni da budemo saborna bića, da budemo jedni. Dakle praštanje je uslov bez koga ne može postojati bilo koja zajednica, a kamo li zajednica i jedinstvo jednog naroda", poručio je Patrijarh.

U tom svetlu, kazao je, slavimo i arhiđakona velikomučenika Stefana, koji je bio ispunjen verom i duhom, a slaviti ga znači moliti se i istovremeno ugledati se na njega i sagledati njegovu vrlinu.



"I onda kada je bio oklevetan i na pravdi Boga stradao, on upućuje reči molitve za one koji mu nanose zlo. To su mogle biti reči čoveka sveta, duhovnog, čoveka kojem je Hristos na prvom mestu. Jer, kada je Hristos na prvom mestu, sve ostalo dođe na svoje mesto", poručio je Patrijarh.

Ugledati se na veru Sv. Stefana, koji je Slava Republike Srpske, koji je pokrovitelj čitavog našeg roda, da se ugledamo na njegovu veru ali i na spremnost da se moli za sve i da prašta svima.

"Da bismo bili porodica u veri moramo imati osnov praštanja, biti spremni da u svakom trenutku iskoračimo i pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da niko ne može bez bližnjeg, da slušamo jedni drugi, a naročito kada naš bližnji ima drugačije mišljenje od nas. Da među nama nema razdora. Može biti da ponekad jedni druge povredimo, ali da u našim srcima ne ostane gnev zauvek, već da prevaziđemo egoizam i samoljublje da možemo da grlimo jedni druge onako kao što je Sveti Sava mirio svoju braću", rekao je Patrijarh i istakao da je u tom zagrljaju i pomirenju došao mir ne samo među njih, već i među svu braću i u čitavu državu.

Podsetio je da u ovoj godini obeležavamo 850 godina od rođenja Svetoga Save, uz poziv da otvorimo naša srca, da naša srca imaju mnoštvo ulaza i nijedan izlaz, da bi naš bližnji mogao da u naša srca uđe i da tu ostane zauvek.

Potrebno je, rekao je Patrijarh, da imamo mir među sobom najpre, a onda ćemo imati i mira i sa drugima, jer ni mi ne možemo biti mirni, ako naš komšija ima nemir.

Čestitajući još jednu Slavu Sv. Stefana Republici Srpskoj i 33. rođendan, Patrijarh je svima poželeo dobro zdravlje, ljubav i razumevanje, ali i međusobni zagrljaj da bismo, kako je rekao, bili u zagrljaju, uz reči: "Slava na visini Bogu, a među ljudima mir".



Autor: Jovana Nerić