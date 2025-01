'KADA JE TEŠKO, BRAĆA I SESTRE SU UVEK ZAJEDNO' Premijer Vučević u Banjaluci povodom obelžavanja Dana Republike Srpske

Premijer Republike Srbije Miloš Vučević obratio se iz Banjaluke povodom obeležavanja Dana Republike Srpske.

Podsetimo, u Banjaluci, u prepunoj Sportskoj dvorani Borik, održana je Svečana akademija povodom obeležavanja 9.januara, Dana Republike na kojoj su prisustvovali premijer Srbije Miloš Vučević, predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić i brojna delegacija Vlade Srbije.

Akademiji nije prisustvovao predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je na kućnom oporavku nakon komplikovanog hirurškog zahvata u jednoj beogradskoj klinici početkom decembra prošle godine.

- Želim da se zahvalim predsedniku Vlade Republike Srpske gospodinu Viškoviću na pozivu. Sa ponosom hoću da kažem da je danas Vlada Srbije došla u najvećem sastavu od kada dolazimo na obeležavanje Dana Republike Srpske što je potvrda da kada su teška i izazovna vremena braća i sestre su uvek zajedno. Čestitam svim građanima Republike Srpske, rukovodstvu Republike Srpske 33 rođendan. Čestitam taj datum svim Srbima ma gde god da žive jer sam siguran da svako ko je srpskog roda negde Republiku Srpsku ima u svom srcu i doživljva je kao deo svoga bića. Ja bih poštovani Radovane, bio duboko nesrećan da nisam večeras sa vama, ne bih bio to što jesam i zato mi je velika čast i zadovoljstvo da predvodim Vladu Republike Srbije danas na obelžavanju Dana Republike Srpske ovde u Banjaluci. Radujem se svim našim zajedničkim planovima i projektima jer oni donose dobrobit, ne samo pripadnicima srpkog naroda već i za sve građane koji žive na ovim prostorima. Mi smo spremni da pričamo o svim projektima i sa Sarajevom i sa Podgoricom, Skopljem, Zagrebom, sa svima koji žele da razgovaraju. Ja sam siguran da će Srpska i Srbija sačuvati mir, a i ono što naš narod od pamtiveka najviše ceni jeste sloboda. To je slbooda koja obavezuje nas, ali i naše potomke sutra. Čestitam vam tek prve 33 godine, na mnogaja ljeta. I da se viđamo, susrećemo, radimo zajedno i da imamo više dece. To će biti najveća pobeda Srbije i Srpske. Radujem se našoj zajednčkoj sednici gde ćemo pričati o mnogim ekonomskim i infrastrukturnim projektima od koristi za sve, ne samo Republici Srpskoj, Srbiji, nego i BiH i na prostorima Zapadnog Balkana - istakao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić