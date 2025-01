Republika Srpska danas slavi svoj 33. rodjendan. Obeležavanje je počelo juče, traje tri dana, a značajna razlika u odnosu na prethodne godine je u tome što je usvojena deklaracija sa Svesrpskog sabora koja predviđa da Republika Srpska, nakon što je to Narodna skupština potvrdila, kao Dan državnosti slavi i 15. februar, odnosno Sretenje.

Mnogo tenzija je bilo i tokom jučerašnjeg dana i uoči početka svečane akademije, jer je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez odbio da da saglasnost za prelet vojnog aviona Srbije preko teritorije Bosne, a prema planu leta dostavljenom od ambasade Srbije za 8. i 9. januar kada je deo srpske delegacije trebalo tim avionom da stigne u Banjaluku na proslavu Dana Republike Srpske.

Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske,

- Pokušali su da nam ospore 9. januar 2015. i 2016. godine. Prvo su govorili da im smeta taj verski deo, nakon čega smo izmenili i napravili da je zakon sekularan, te ko želi da upražnjava liturgiju radi to svojom voljom. Mi od osmog do desetog januara imamo manifestacije i prijeme, juče je bila kompletna Vlada Srbije, kao i predsednica Skupštine Ana Brnabić, iako je bila bolesna. Neki ljudi su im pokušali zabraniti dolazak, a imamo i one koji su govorili da će to biti dan žalosti u našoj zemlji -rekao je Stevandić i dodao:

- 9. januar je datum kada su srpski poslanici 92. godine izglasali skupštinu srpskog naroda, a onda i deklaraciju o Srpskoj Republici u Bosni i Hercegovini. Mi slavimo datum koji je blistav i čist, bez ikakvih ružnih događaja -rekao je Stevandić.

Stevandić dodaje da američka administracija čini sve da izazove što više nereda do dolaska Donalda Trampa na mesto predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

- Odlazeća američka administracija se trudi da unese što više nereda dok Tramp ne preuzme mandat. Žele da zapale i rat na Balkanu, to je potpuno jasno. Svi koji su nas bombardovali i hteli da nas počiste sa lica zemlje su 95. godine stavili potpis na priznanje Republike Srpske. Prema tome, nećemo se ni tada povući, svi mi koji smo sahranili svoju braću, nemamo se čega bojati. Treba da se zna da je Srbija takođe preživela golgotu, jer nije htela da preseče pupčanu vrpsu sa Republikom Srpskom, sve dok nismo prodisali. Mi smo narod koji je saboran i koji se razume međusobno. Od nas ćete čuti samo poruke mira, ali te poruke ne znči da ćemo se predati -rekao je Stevandić.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, ističe da se nikada ne treba zaboraviti žrtve na kojima počiva postojanje Republike Srpske.

- Nema nikakve dileme da mnogima smeta kako Republika Srpska tako i prisustvo srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije, ali i u Crnoj Gori. Kada se govori o Srebrenici svi zaboravljaju i da je pokušan genocid nad Srbima u Sarajevu. Mene najviše zabrinjava što se u BiH pokušava eliminisati onaj deo Dejtonskog sporazuma koji se odnosi na postojanje Republike Srpske, tako što se sve češće govori da ona počiva na nekom nepostojećem genococidu. Desetine hiljada Srba je svojim kostima stvorilo Republiku Srpsku i niko nema pravo da vređa te žrtve i njihoveporodice. Mi taj dan treba da slavimo i da budemo ponosni na Republiku Srpsku i da im pomognemo -rekao je Drecun.

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, kaže da ga napadi na Republiku Srpsku uopšte ne iznenađuju.

- Uopšte me ne iznenađuju ovi napadi, jer oni isti koji su fizički hteli da unište Republiku Srpsku ratom, posle su dobili nekakvu ulogu posrednika i viskokih predstavnika. Jednostavno isti ti ljudi koji su hteli da bombarduju Republiku Srpsku sada posreduju -rekao je Karan.

Autor: Iva Besarabić