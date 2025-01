DEJAN BULATOVIĆ: Đilasu jedini alat u politici je mržnja

Dejan Bulatović, narodni poslanik, reagovao je na skandalozne izjave i izlive besa vođe opozicije Dragana Đilasa koji su upućeni predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Milošu Vučeviću i Ani Brnabić.

Kada nema ni teoretske mogućnosti da osvoji makar i pristojan, a kamoli prolazni rezultat na izborima, kada mu rođena opozicija koju plaća okrene leđa i kada mu studenti zabrane da ih uopšte uzima u svoja prljava politička usta, šta drugo preostaje Draganu Đilasu nego da mrzi, preti i pokušava da ponižava one koji su politički gorostasi za njega.

Na meti poslednjeg Đilasovog izliva besa, naravno pored predsednika Vučića, našli su se “na udaru” ovog titana prevare i korupcije i premijer Srbije Miloš Vučević, kao i predsednica Narodne Skupštine Ane Brnabić. Komentarisati odvratne kvalifikacije kojima Đilas časti pripadnike vlasti sasvim je izlišno. Ko konstantno gubi ima pravo da se ljuti, ali ono što nema pravo jeste da generiše nasilje i uporno pokušava da izazove agresiju i haos na ulici ali i u institucijama. Dragan Đilas misli, ako zarati sa svima, od predsednika Vučića do ambasadora Hila, da je to put do njegove pobede.

Jedino čemu Dragan Đilas može da se nada, zajedno sa onom šakom jada Multikom zaposlenih koji su ostali pored njega, jeste ravno političko smetlište, prema kome svakim svojim obraćanjem i pojavljivanjem utabava put. Srbija je videla mnogo političkih diletanata i prevaranata, ali Dragan Đilas će ostati ubeležen masnim crnim slovima u političkoj istoriji, baš kao i njegova izborna lista “Srbija protiv nasilja”, nastala na krvavim zločinima koji su zadesili Srbiju 2023. godine. Odmah pored njega na tom smetlištu, stajaće Marinika Tepić, politički monstrum koji je roditeljima ubijene dece poručila da nemaju tapiju na bol.

Autor: Iva Besarabić