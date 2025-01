Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas povodom vesti da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije NIS-u.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija je dodalo Naftnu industriju Srbije (NIS) na listu sankcija usmerenih protiv kompanije Gaspromjeft i Ruske Federacije, o čemu možete pročitati u našoj odvojenoj vesti:

- Oni traže potpuni izlazak ruskog kapitala, ne smanjenje na 49 odsto, jer i sa tim bi oni kontrolisali menadžment i sve drugo, već potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS-a. Neće dozvoliti bilo kakvu transakciju koju bi mogli da prebace u ovom trenutku na neki od entiteta na zalivskim zemljama, jer oni moraju da daju dozvolu za takvu transakciju - rekao je.

Plan eventualne vlasničke transformacije moraće da bude odobren od SAD-a, dodao je predsednik.

- Predstoje nam razgovori s Putinom. Pod dva, tražićemo od predstojeće administracije da nam olakšaju postupke, da vidimo kako i šta možemo da uradimo po tom pitanju. Pod tri, obezbedićemo sigurnost u snabdevanju da ljudi ne moraju da brinu, neće biti nikakvih kantica. Poštujemo mi i Moskvu i Vašington i Brisel, a najviše od svega Beograd i Srbiju i u skladu s tim ćemo se i ponašati: Niko neće zaustaviti Srbiju da bude najbrže rastuća zemlja u regionu i Evropi ove godine - istakao je.

Predsednik je rekao da ćemo za sve operacije imati 45 dana, zaključno sa 25. februarom.

- Do tada mi ne samo da moramo da završimo potpisivanje bilo kakvog ugovora sa ruskom stranom, već moramo da završimo, "klosing", eventualna transakcija može da biti produžena do 12. marta, ali i tu transakciju moraju da odobre u okrviru Vlade SAD-a. Čak mogu da kažu da novac koji bi mogli da prebacimo, moguće da čak ni to ne dozvole, zato nam prestoje razgovori. Jer Srbija nije zemlja koja voli da krade i otima imovinu - rekao je Vučić.

Vučić o opoziciji: "Pravi politički debakl"

- Kada vam politiku vode ljudi koji su prepuni lične mržnje, rezultat je onda uvek takav. Nemam vremena time da se bavim, toliko ozbiljnih stvari sad imamo. U Davosu će biti svih onih koji će da prate šta se u Vašingtonu dešava. U narednih 15-20 dana do kraja januara, moramo da zaključimo u kom pravcu i smeru idemo po ovom pitanju, a da se bavim ljudima koji imaju mnogo vremena za gubljenje i uvrede na tuđi račun, za to nemam vremena. Loše su poslovali i u poslednjim danima pokušavaju da unište sve u Srbiji što mogu jer to im je jedini posao, govorim o njihovim medijskim grupama. Ljudi sada vide da od njihovih bajki nema ništa. Pravi politički debakl, važno je da mlađi ljudi to shvate, da se vrate učenju, jer sve to je mučenje za njih, ne za nas - rekao je.

Sve ćemo da uradimo da zaštitimo interese građana, ljudi ne treba da brinu, istakao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković