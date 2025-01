Ko je Darko Šper sa kojim studenti dogovaraju destabilazaciju zemlje

Nakon sto su studenti priznali i potvrdili prisustvo na tajnom sastanku u Novom Sadu, B92.net je istrazivao inicijatore sastanka održanog 4.januara.

Darko Šper, večiti student, Višu tehničku skolu u Zrenjaninu, na kojoj je studirao pre 30 god., do danas nije završio.

Najbolji drug Dinka Gruhonjića, Od 2006., preko njega je i ušao u NDNV. Zajedno radili za Cankov LSV.

Ta partija ga je i zaposlila na RTV i gurala sve do Centralnog deska. Zahvaljujući Gruhonjiću, počinje da radi i u VOICE i BIRN-u, odakle stižu projekti finansirani stranim donacijama, ali i od strane Pokrajinske komisije za medije.

Redovno organizuje proteste, a tribine mu finansiraju i iz fondova EU, kao i iz Ureda za udruge Vlade Hrvatske.

Poznat je kao protivnik Republike Srpske i glavni kritičar Milorada Dodika.

U intervjuu za Slobodnu Bosnu Republiku Srpsku je nazvao "cudnom tvorevinom".

Pitanje je kako i zašto hrvatska veza Gruhonjić - Šper danas vodi studentske proteste. I kako i zašto je Srbija dozvolila da ovaj dvojac upravlja sindikatima i ucenjuje njihove članove, zajedno sa nasilnikom Goranom Ješićem, koji u odgovoru za Euronews tvrdi:

"Ja koordinišem organizacijom i to sam najavio i to je javna stvar. Da li imamo pravo da se sastajemo? Da, imamo prava da se sastajemo. Da li imamo pravo da budem. Ako Vučić i ekipa zakonom zabrani i Ustavom pravo na političko udruživanje, onda mora da nas obavesti da je promenio Ustav i promenio zakon. Do tada nek jedu g****", rekao je."

Autor: Dalibor Stankov