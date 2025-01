MLADIĆU IZ LEPOSAVIĆA ODREĐEN PRITVOR OD 15 DANA: Nema informacija da li je pretučen

Nakon objava na društvenim mrežama da je tzv. kosovska policija sinoć brutalno pretukla i uhapsila Vladimira Đorđevića iz Leposavića, pomoćnik komandira kosovske policije za region sever Petrit Fejza izjavio je za Kosovo onlajn da još uvek nije dobio zvaničan izveštaj policije i da samo ima informaciju da je mladiću određen pritvor od 15 dana.

Fejza tvrdi da je policija zadržala Đorđevića po nalogu suda. Kako dodaje uhapšeni je bio neprijatan prema policajcima koji su hteli da ga legitimišu. Na pitanje da li je Đorđević pretučen, kako se navodi na društvenim mrežama, pomoćnik komandira kosovske policije za region sever istakao je da nema te informacije.

„Ne mogu da kažem ništa nemam izveštaj za to, ja sam video objavu Stefana ali nemam izveštaj za to, ja samo imam to da je zaustavljen, uhapšen je, bio je neprijatan prema policajcima. Dobio je 15 dana pritvora. Sudski poziv je dobio zbog pijanstva“, rekao je Fejza za Kosovo onlajn.

Autor: Dalibor Stankov