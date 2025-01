Susret Putina i Trampa u Beogradu? Predsednik Vučić u Srbiju pozvao predsednike Rusije i SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Trampa i Putina da vode pregovore u Beogradu, i obećao potpunu bezbednost.

- Razgovaraćemo i sa ljudima iz Trampove administracije. Nisam se nikada gurao u svetske probleme, ali Srbija je zainteresovana da bude mesto susreta predsednika Rusije i predsednika Amerike. U potpunosti smo pripremljeni da garantujemo bezbednost obojici predsednika. Ne postoji ni jedna zemlja koja može sa Srbijom da se poredi po stepenu podrške predsedniku Trampu, nijedna dakle ne pričamo o liderima kojih je bilo i ovakvih i onakvih već pričamo o podršci naroda u celini i sa druge strane to je zemlja u kojoj je predsednik Putin i dalje veoma veoma popularan. Tako da, ja mislim da je to mesto na kugli zemaljskoj koji bi jednom i drugom izuzetno odgovaralo - kaže Vučić.

- Ono što je veoma važno, mada nisam planirao da kažem, evo gde vidim ogromne promene - šta god da ste rekli u korist Srbije neko bi vam skidao naloge, postove itd. Pod uticajem Ilona Maska, Trampa i Zakerberga, doneli su odluku da ukinu fekt čekere. Ovo su strukturalno dubinske promene u krvotoku sveta. Jesam li srećan zbog ovoga? Da, srećan sam, postoji više slobode. Ne zato što ću ja nekoga da nazivam Hitlerom kao što mene nazivaju i u tim medijima, pa je to valjda istina. Neću nikada. Već zato što ovo menja odnos snaga u svetu. Ovo je nada za globalni jug. Ovo je nada za normalne ljude širom sveta. Ovo je nada za normalne ljude u Americi. Ovo je nada za normalne ljude u Nemačkoj, Francuskoj, svakoj zemlji sveta. Da, naravno, pa i neki predsednici vlada, premijeri i mnogi drugi se nisu obradovali. Zato što su bili štićenici upravo takvih neistina, takvih laži. Ali ovo što nam dolazi će biti najveće promene od drugog svetskog rata na ovamo. Ajde, neka sam i pretarao, ali svakako od 1989. godine od pada Berlinskog zida najveće promene. Prošlo je koliko? 35 godina. Dakle, Bog zna šta će i kako i kuda sve to da ide. Ali ono što je Trump počeo strukturalno da radi i sa ovim biznismenima koji kontrolišu velike mreže, koji sad govore o tome kako su bili primorani da cenzurišu istinu u prethodnom periodu. Od COVID-a pa nadalje. A šta su ovde cenzurisali? To nije smelo da se piše, to nije smelo da se govori. A onda su im smanjivali vidljivost, ukidali tekstove, ukidali sve drugo. Dakle, hoću samo da vam kažem kako ta mašinerija laži funkcionisala. I sad se topi i rastače na sve strane. I tu će posledice biti neverovatno pozitivne, ali biće naravno i mnogo nelakih i nejednostavnih stvari, jer svašta će da ispliva. Pratićemo da vidimo šta se dešava, svašta će da ispliva i oko finansiranja, svašta će tu da bude - dodaje Vučić.

Autor: Snežana Milovanov