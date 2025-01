Jeremić: Kosovo i jeste gangsterska 'država', a svet konačno otvara oči! Zapad je dugo favorizovao OVK, dok su Srbi nepravedno označeni kao 'bed gajs'

Kosovo je gangsterska "država", sa velikim ciljem, konstatovao je legendarni američki filmski reditelj Oliver Stoun u razgovoru sa novinarom Takerom Karlsonom i profesorom Piterom Kaznikom.

Predraga Jeremića, urednika informativnog portala Pink.rs, saglasan je sa američkim rediteljem, naglašavajući da se narativ o ovom regionu menja na svetskoj sceni.

- Kosovo i jeste gangsterska država, pod znakom navoda – država. Mi smo to znali i sve vreme tvrdili. Ono što se sada dešava jeste da se istina polako probija do svetske publike. Konačno se vidi ko su ljudi koji su na čelu takozvanog Kosova i kako su oni došli do svojih pozicija - rekao je Jeremić za TV Informer.

Dodao je da je Zapad dugo favorizovao OVK, dok su Srbi nepravedno označeni kao “bed gajs”.

- Dolazimo u situaciju da istina polako izlazi na videlo. Dobro je što se sve više priča o tome, jer se mora razjasniti ko je zaista vršio teror nad nedužnim stanovništvom – istakao je Jeremić.



Jeremić je komentarisao i promene u globalnoj političkoj klimi, osvrćući se na uticaj društvenih mreža i dolazak novih političkih snaga u međunarodne odnose.

- Promene koje vidimo nisu se desile preko noći. Imamo decenije priprema za to. Pogledajte samo 'Vikiliks' – kada su dokumenti izašli, svet je bio u šoku zbog onoga što je otkriveno o saradnji ambasada i vlada. Društvene mreže, pogotovo danas, igraju veliku ulogu u oslobađanju istine - izjavio je Jeremić.

Jeremić je posebno istakao ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića u jačanju ugleda Srbije.

- Veliki uticaj na otkrivanje istine ima i današnji predsednik Srbije. Njegovi kontakti sa ljudima poput Grenela i Trampa pokazali su da Srbija može da bude faktor stabilnosti – rekao je Jeremić.

Pomenuta je i inicijativa da Beograd bude domaćin potencijalnog sastanka između Vladimira Putina i Donalda Trampa, a Jeremić je ocenio da bi to bila velika čast za Srbiju.

- Već nekoliko godina govori se o takvom sastanku. Beograd je otvoren, multietnički grad koji pruža sigurnost i toleranciju, idealan za razgovore o ključnim globalnim pitanjima - rekao je Jeremić, dodajući:

- Bilo bi sjajno da se nakon sastanka svi okupe u Hramu Svetog Save i pomole za mir u svetu.

Jeremić se osvrnuo i na aktuelne tzv. studentske proteste, za koje je ocenio da su politički motivisani.

- Opozicija pokušava da iskoristi studente za izazivanje nestabilnosti. U Beogradu ima više od 120.000 studenata, a u protestima učestvuje svega nešto više od 3.000. Manjina ne sme da teroriše većinu - izjavio je Jeremić i dodao da građani prepoznaju pokušaje destabilizacije.

- Građani Srbije znaju da ovi protesti nemaju veze sa stvarnim studentskim problemima. Sve je to deo pokušaja rušenja vlasti i urušavanja Srbije.

Jeremić je izrazio uverenje da će Srbija nastaviti da se pozicionira kao stabilan faktor u regionu, uprkos izazovima na domaćem i međunarodnom planu.