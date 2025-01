Otvoreno pismo glavnog javnog tužioca predsedniku Visokog saveta tužilaštva: Stefanović ukazao na nedoličan ton Stamenkovića tokom obraćanja javnosti

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović uputio je otvoreno pismo predsedniku Visokog saveta tužilaštva (VST) Branku Stamenkoviću u kojem mu je, pored ostalog, ukazao na nedoličan ton njegovog jučerašnjeg obraćanja javnosti, koji je na ivici disciplinskog prekršaja, te ga podsetio na niz pitanja i problema koje VST ne rešava.

Stefanović je najpre istakao da se uvek zalagao za poštovanje Ustava Republike Srbije i zakona, te podsetio Stamenkovića na period 2012-2013. godine, kada je on (Stamenković) bio član Državnog veća tužilaca koji je zdušno branio stav da prednost na izborima za sudije i tužioce treba da imaju isključivo polaznici početne obuke Pravosudne akademije i da svi pomoćnici bez obzira na godine radnog iskustva moraju da prođu takvu obuku pre izbora.

„Da Vas podsetim da ste zdušno branili odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji, ali da su one od strane Ustavnog suda proglašene neustavnim po osnovu podnete ustavne inicijative koju je podnelo Udruženja sudskih i tužilačkih pomoćnika (na čijem je čelu bio Stefanović) 2014. godine. Zato Vas molim za malo uvažavanja i poštovanja mog ličnog i profesionalnog integriteta kada Vam se obraćam“ naveo je pored ostalog Glavni tužilac VJT u Beogradu.

Skrenuo je pažnju Stamenkoviću da pažljivo prouči njegove podneske Savetu kojem se uvek obraćao zbog jednog – istog razloga, a to je nastojanje da VST postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima, napominjući da taj organ, od kada je on (Stamenković) na njegovom čelu funkcioniše sa određenim nedostacima, te mu za to naveo nekoliko primera.

Napominjući da postupak izbora javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca teče nedopustivo sporo, sa višemesečnim pauzama između pojedinih radnji, Stefanović je ukazao da još uvek nije doneta nikakva odluka u vezi sa konkursom za izbor 5 javnih tužilaca u VJT u Beogradu, iako je konkurs raspisan još 10. novembra 2023. godine.

„U međuvremenu je proteklo 14 meseci, razgovori sa kandidatima su davno okončani, a do dana današnjeg ni rang lista nije objavljena. Pitamo se šta koči odlučivanje po ovom oglasu, kada su već donete odluke o izborima javnih tužilaca u druga javna tužilaštva, takođe po ovom istom konkursu. Osim toga, ostalo je sporno i pitanje zašto nije raspisan oglas za izbor još 7 javnih tužilaca u VJT u Beogradu, s obzirom da su na ta mesta prvobitno izabrani javnotužilački pomoćnici, a da je Ustavni sud odluke njihovom izboru poništio“, naveo je Stefanović.

Takođe je ocenio da Stamenković pokušava da VST hijerarhijski pozicionira unutar javnotužilačke organizacije, iako za to nema ovlašćenja, ni on niti Savet. Osvrnuo se i na, kako navodi, osnovni razlog zbog koga je ova polemika nastala, a to je nereagovanje na otvorene napade i ugrožavanje samostalnosti kako VJT u Beogradu, tako i njega lično i pojedinih javnih tužilaca.

Pored ostalog podsetio je na svakodnevne političke napade, višednevne blokade zgrade u Novom Sadu u kojoj se nalaze viši sud i više javno tužilaštvo, te onemogućavanje zaposlenih, među kojima su bili i javni tužioci, da dođu na svoja radna mesta, kao i prošlonedeljne proteste održane ispred zgrade Palate pravde u Beogradu.

Stefanović smatra da u takvim uslovima nezapamćene hajke na javne tužioce, VST ima i zakonsku obavezu i moralnu dužnost da stane uz javne tužioce i pozove aktiviste, političke stranke, nevladine organizacije, studente koji protestvuju i druge građane sličnih opredeljenja da se uzdrže od pritisaka na tužilačku samostalnost, ističući da Savet nema prostora za kalkulacije.

Upitao je predsednika VST i zašto na studijska putovanja koja se održavaju u inostranstvu redovno biva upućena ista, manja grupa javnih tužilaca, uglavnom sa područja Novog Sada ili AP Vojvodina, dok drugi javni tužioci nemaju tu mogućnost, jer nisu ni obavešteni o tome i nemaju mogućnost da se prijave, na koji način bivaju diskriminisani.

Stefanović je podsetio da je jedan od kriterijuma koji se vrednuje prilikom ocenjivanja rada i izbora na višu funkciju upravo stručno usavršavanje.

Na kraju je istakao da Stamenković nije u pravu kada senzacionalistički tvrdi da on pokušava da stavi VST pod kontrolu i obavestio ga da će i dalje nastaviti da poziva i Savet i njega kao predsednika da reaguju na svaki spoljašnji i unutrašnji uticaj na samostalnost javnog tužilaštva, kao i da VST blagovremeno i ažurno preduzima radnje za koje je ovlašćen.

„Moram da istaknem da ste svojom prepotencijom i arogantnim nastupom dokazali da ne zaslužujete da i dalje budete predsednik Visokog saveta tužilaštva, te Vas stoga ponovo pozivam da podnesete ostavku“, zaključio je glavni javni tužilac VJT u Beogradu.

Autor: Snežana Milovanov