Vučić: Sutra novi razgovori oko NIS-a! Prijatelju Lavrovu loše preneli

Sutra slede dodatni razgovori oko sankcija NIS-u, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Mi smo razgovarali sa Amerikancima i sutra imamo dodatne razgovore sa OFAK-om. Sutra u popodnevnim satima, zbog razlike u vremenu. I verujem da ćemo dobiti nešto više informacija. Verujem. Iako sam i dalje siguran da će ostati neka siva zona. Za koju nećemo znati ni mi kako da se ponašamo, a ni oni kako će decenije", rekao je Vučić .

On je naveo da se čekaju razgovori sa novom administracijom.

" Neće to biti lako, svakako im to nije prioritet i kod njih se ne menja taj odnos tako. Lukavo su sankcije sastavljene, deo bi moglo da učini US Treasury Department, drugo mora da ide preko Kongresa i tako dalje. Komplikovana je stvar. Ne treba previše nade u to polagati, ali borit ćemo se i na taj način. I zajedno sa našim mađarskim prijateljima. Razgovarao sam sa Bocanom Harčekom juče. Da li vam je posle tog razgovora jasniji možda stav ruskih partnera? Znam ja njihov stav. Ja nisam, znam ja njihov stav i neću da ga komentarišem. Ja sam imao vrlo prost pristup svemu tome. Rekao sam im, pošto sam se naslušao teorija zavere od onih koji vas lažno štite u Srbiji. To su inače najpokvareniji ljudi koji nikada ni u društvu, a kamoli i u medijima hoće da brane Ruse, ali ovako su veliki zaštitnici ruskih interesa i onda će kažu ovo je Srbija dogovorila sa Amerikancima. Jeste, ja sam dogovorio za 180 ruskih tankera sa kineskim i indijskim lukama i za Kirgistan i za Tadžikistan. Sve sam to ja dogovorio"

Možete tu najmanju stavku, ali ne možete vi sa pokvarenjacima da razgovarate drugačije. Nego na taj način, kažeš da ja sam i to je to. Ja sam Hitler, ubio sam Kennedya, sve sam tu uradio i to je to. E sad, Sergej Lavrov, moj drug prijatelj, kaže Srbija nema pravo da donese odluku o nacionalizaciji. Ja ni jednog trenutka nisam rekao da će Srbija to uraditi. Pri tome, Srbija to ima pravo da uradi. Moj drug, Sergej, je pogrešno protumačio ili nekomu je poslao pogrešnu informaciju oko člana dva među vladinog sporazuma, u kojem se kaže, u cilju realizacije projekata gasovoda i podzemnog skladišta gasa, nije moguće da ta imovina kompanije bude eksproprisana, nacionalizovana ili podvrgnuta merama ekvivalentnim posljedicama ekspropriacije ili nacionalizacije. Što se tiče naftne industrije Srbije, nas dotiče član petnaest, član devet ili dvanaest. E, tu se kaže da u slučaju nastanka okolnosti koje sprečavaju jednu stranu ostvarivanje njenih obaveza, ovlašćeni organi strana obavljaju odgovarajuće konsultacije, zato smo mi pozvali na konsultacije, ali ja želim odmah da obavestim mog druga, Sergeja, kao što sam obavestio i sve njih, Srbija ne želi da nacionalizuje.

Vučić je gost emisije "Fokus" na Televiziji B92.

Autor: Dubravka Bošković