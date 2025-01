'OVO JE POBEDA ŽIVOTA' Premijer Vučević obišao rekonstruisano porodilište u Vranju i poručio: Čeka nas renoviranje dečijeg odeljenja

Premijer Miloš Vučević posetio je danas rekonstruisano porodilište u Vranju i najavio nove radove na bolnici.

-Ovo je pobeda života, Vranja, celog Pčinjskog okruga. Ovakve stvari menjaju ambijent, uslove života. Posebno mi je drago što u Vranju i na jugu Srbije pokazujemo brigu o svim krajevima Srbije. Nama je od strateškog interesa, to je zadatak za Vladu i predsednika Srbije, da naš narod ostane da živi u Pčinjskom okrugu, da budu zadovoljni, a ovaj blok centra u Vranju treba da donese nove živote, nove bebe. Mnogo sam ponosan što je ministarstvo gospodina Glišića i ministrastrvo gospodina Lončara zajednički radeći ovo uradilo i građevinski i kroz opremanje na najbolji mogući način da se ponosimo kako danas izgleda.

Premjer je istakao i da je još jedan značaj ove bolnice koja je najbliža i najznačajnija za Srbe u istočnom delu KiM.

-Nadam se da će nam se u ovoj bolnici rađati mnogo dece sa KiM. To bi bila pobeda života nad svim onim izazovima i problemima. Nastavljamo dalje što se tiče Vranja. Čeka nas renoviranje dečijeg odeljenja. Zato je bitan rast BPD, jer kad raste BDP imamo dovoljno novca da ulažemo u ovakve objekte. Što se tiče Vranja, moramo da rešimo pitanje Simpa koji živi zahvaljujući Ministarstvu odbrane i MUP. Moramo strateški da razmišljamo i oko Jumka, jer je to nešto što je značajno za odbrambeni sistem Srbije i ovaj deo Srbije. Moramo da dovedemo nove investitore. Posebno sam zahvalan Vranjancima na odnosu prema državi i Vojsci Srbije, najbolja popunjenost kopnene vojske. Juče sam razgovarao sa oficirima i podoficirima i zajedno s ministrom šta je ono što treba da radimo. On mi je rekao da su završeni svi papiri i procedure oko useljavanja u stanove za pripadnike snaga bezbednosti. To je ono što je dobra vest, jer Vranje nam drži ovaj deo Srbije sa bezbednosnog aspekta. Srbija mora da radi i kada dođu teški dani tada mora da zasuče rukave. Da mi je neko rekao pre mnogo godina kada sam započeo vojničke dane u Vranju da ću doći da zajednički otvorimo deo zdravstvenog centra, to je najbolji pokazatelj kako život može da vas odvede i da radite ono za šta živite.

