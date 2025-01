PREDSEDNIK SRBIJE GOST NA SVETSKOM EKONOMSKOM FORUMU: Vučić će se pridružiti Godišnjem sastanku u Davosu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pridružiće se Godišnjem sastanku 2025. godine u Davosu, u Švajcarskoj.

Na Iks nalogu Svetskog ekonomskog foruma najavljeno je gostovanje predsednika Vučića.

.@avucic, President of Serbia (@SerbianGov), will join the @wef’s Annual Meeting 2025 in #Davos, Switzerland.



