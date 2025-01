SVE O KREDITIMA ZA MLADE! Ministar Mali podelio detaljne uslove: Učešće 1 odsto, vrednost do 100.000 evra, a evo kolika je kamata i period otplate!

Ministar finansija Siniša Mali objavio je večeras na Instagramu detalje programa podrške mladima za kupovinu prvog stana.

- Poznati su svi detalji kada je reč o programu podrške mladima za kupovinu prvog stana. Jutros smo na sednici Vlade usvojili predlog zakona koji reguliše ovo pitanje, a ovde smo izdvojili najvažnije stavke iz pomenutog zakona - napisao je Mali uz detalje.

"Program se odnosi na državljane Republike Srbije od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, kojima država omogućava kupovinu prve nepokretnosti sa samo 1 odsto učesšća."

Radni status

"Kada je reč o njihovom radnom statusu, zaposleni na neodređeno, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i samostalni umetnici, mogu aplicirati za kredit bez ograničenja. Zaposleni na određenu su dužni da na zahtev obezbede jemstvo člana porodice. I nezaposleni mogu da učestvuju u programu, s tim da su dužni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice."

Maksimalna vrednost kredita

"Maksimalna vrednost kredita pokrivena ovim programom biće 100.000 evra. Ne postoji ograničenje kada je reč o ceni nepokretnosti, takođe ne postoji ograničenje kada je reč o ceni kvadrata po gradovima. Banke su u obavezi da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od 1 odsto. i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća svoje učešće i da ne koristi grejs period ukoliko želi."

"Privremene otplata kredita bez naknade će biti moguća delimično i u celosti."

Grejs period

"Prva godina je grejs godina, fiksna kamata 3,5 odsto, subvencija države 2 odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto.

Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države 2 odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor +2 odsto."

Period otplate

"Period otplate do 40 godina, a najviše do 70. godine života. Garancija države 40 odsto do desete godine otplate kredita."

"Stambenom nepokretnošću smatra se kuća, stan i delovi stambene zgrade koji su namenjeni stanovanju, garaža ili garažno mesto, ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište sa građevinskomg dozvolom za izgradnju kuće. Mogu se kupiti uknjiženi objekti u starogradnji ili novogradnji, kao i objekti u izgradnji kod kojih banka ili Republika Srbija finansira izgradnju, u okviru projektnog finansiranja iz banke. U okviru projektnog finansiranja druge banke — završnost objekta više od 60 odsto — gde je Građevinska direkcija Srbije nosilac mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica."

Doneta odluka

Kako je danas rekao, sednica Vlade je bila održana u 9 časova, gde je i donet i predlog zakona o podršci mladima za kupovinu prve nekretnine.

- Odmah nakon sednice ćemo zakon poslati parlamentu i očekujem da će biti usvojen u februaru i od 1. marta da krene primena. Da se da mogućnost našim mladima koji ne mogu da dođu do prve nekretnine, da uz podršku države dođu do prve nekretnine. Dva elementa kredita garantuje država učešće i visina kamate u prvih šest godina. Visina učešća je samo jedan odsto - izjavio je danas i dodao:

- Od 1. marta krećemo primenu, radi se o kreditima do 100.000 evra, nemamo ograničenja kada je visina primanja mladih u pitanju. Nismo ograničili ni visinu vrednosti nekretnine, od toga smo odustali. Svima od 20 do 35 godina bez obzira na visinu primanja dozvoljen je kredit. I zaposleni i nezaposleni mogu da uzmu kredit, jedino treba da imaju jemca koji je kreditno sposoban član porodice.

Autor: Jovana Nerić