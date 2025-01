Nebojša Stefanović, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da današnji nasilni upad opozicije u Gradsku kuću Novog Sada i sukobi koje su izazvali predstavljaju opasan pokušaj urušavanja demokratskog poretka i izazivanja haosa u našoj zemlji.

- Ovakvo bezumno i neodgovorno ponašanje ne samo da narušava mir i stabilnost, već dodatno diže tenzije u društvu i ugrožava sigurnost svih građana - kazao je Stefanović i dodao:

- Razumem da opozicija, svesna svoje nemoći na izborima, pribegava nasilnim metodama kako bi ostvarila ono što im narod nije poverio na demokratski način. Međutim, nasilje i agresija nemaju mesto u politici i nikada neće biti način za osvajanje vlasti u Srbiji.

Prema njegovim rečima, ovo što opozicija danas radi nije samo čin političke slabosti, već i jasna poruka građanima da im nije stalo ni do mira, ni do bezbednosti, ni do institucija ove zemlje.

- Oni pokazuju spremnost da Srbiju gurnu u nemire i sukobe samo zato što ne mogu da prihvate volju naroda. Naša država nije i neće biti talac njihovih ličnih ambicija i destruktivnih planova - istakao je Stefanović i rekao da ga posebno zabrinjava njihova beskrupuloznost u pokušajima da unesu podelu među građane i direktno izazovu sukobe između naroda i onih koji ga štite – naše policije.

- Takve metode nisu politika, već opasna avantura koja ima za cilj destabilizaciju zemlje. Opozicija ovim jasno pokazuje da nije zainteresovana za dijalog i konstruktivan rad u interesu građana, već za haos i bezvlašće - kazao je Stefanović i dodao: - Apelujem na sve građane da ostanu uzdržani i ne nasedaju na provokacije onih koji žele sukobe. Naša policija, kao i uvek, radi svoj posao časno, profesionalno i u interesu svih građana. Srbija će nastaviti da se razvija i gradi, uprkos naporima destruktivne opozicije da nas vrati u prošlost nemira i nestabilnosti. Njihovo vreme je prošlo – vreme pripada onima koji rade, stvaraju i bore se za budućnost Srbije."