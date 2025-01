Advokat i narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović, rekao je za Novo jutro TV PINK, da izjave koje su se juče mogle čuti sa protesta ispred Javnog serivsa, nedvosmisleno aludiraju i pozivaju na ubistvo predsednika Srbije.

- Vidim ovu nesrećnu tužiteljku Bojanu Savović, koja daje izjavu i krivi sadašnju vlast zato što je dopustila da se slobodno gaze ljudi po ulici. Ona kao tužilac, morala bi da zna da ti koji blokiraju ulice upravo krše zakon. To je krivično delo. To je skandalozno kršenje zakona, a ona kao tužilac podstiče na to - rekao je Đukanović i dodao da onda krivi posle vlast zato što je automobil pregazio devojčicu, a ne krivi one koji su je u tu situaciju doveli i koji prete svakodnevno.

Kako kaže, prete smrću, crtaju vešala, razbijaju prostorije stranke. Dodaje da druga strana konstantno podstiče na nasilje, njihov govor je govor mržnje, krže zakon i ugrožavaju nečiju bezbednost.

- Ovo što se dogodilo je jezivo, ali najdirektniji i najodgovorniji ljudi za povrede devojčice, naravno pored ludaka koji je to uradio, jesu oni koji su to organizovali. Najgore je što mi ne znamo ko je organizator. Oni kažu to je grupa studenata, ali mi ne znamo ko su ti ljudi. Oni su dužni da skup prijave i da obaveste policiju - rekao je Đukanović.

Ističe da je svako ko je pozvao na takav skup, da se blokira Ruzveltova ulica, gde ide toliko automobila, je odgovoran i krivično mora da odgovara zbog toga.

- Oni su u očaju, oni više ne znaju šta će jer nestaje para. Presušili su svi ćupovi, neće baš Đilas iz svog džepa da to daje, Šolak prodaje imovinu i oni više ne znaju šta rade. Očajnički im je potreban incident. To izazivaju tako što vređaju, tako što napadaju, napadaju decu, upadaju u prostorije, lupaju stranku, kako bi neko reagovao u odbrani, a onda da bi mogli da kažu da su oni napadnuti - rekao je Đukanović.

Kako kaže, mora da se zna da Nova S i N1, protivzakonito se finansiraju jer je vlasnik kablovske mreže ujedno i vlasnik medija.

- Videli ste ono na Pravnom što se dogodilo, oni su međusobnu tuču studenata hteli da predstave kao da su ih napali neki batinaši. Potreban im je očajnički incident. Tako je isto bilo i sa devojčicom, gde su odmah krenuli da krive vlast. Neće da puste izjavu oca, koji je rekao da je odmah reagovao ministar Lončar i da je sa njim razgovarao, odmah reaguju napadima na Vučića - rekao je Đukanović.

Kako kaže, i ovo skidanje zastave u Novom Sadu je kršenje zakona. Dodaje da predstavljaju kako je potpuno normalno zauzeti Gradsku kući, podsticati građane na nasilje i izlaziti na ulice.

Autor: Aleksandra Aras