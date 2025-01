MENJA SE MESTO ODRŽAVANJA INAUGURACIJE - Jovana Jeremić: Tramp voli da razbija predrasude, videćemo da li će ovo biti veći bezbednosni izazov!

Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, trenutno se nalazi u Americi kako bi ispratila drugu inauguraciji američkog predsednika Donalda Trampa.

Kada je inauguracija Donalda Trampa u pitanju, interesantno je da će ona biti održana u zatvorenom prostoru, u Kongresu, a ne ispred njega, što je, kako kaže Jeremić, presedan.

- Tipično je za Donalda Trampa da razbija predrasude, je on voli "zvuk" razbijanja predrasuda. Postavlja se pitanje kako će službe obezbediti sam prostor inauguracije. Da li je to veći bezbednosni izazov nego da je bila napolju kao i do sada, ostaje da vidimo - rekla je Jeremić.

Kako kaže, Tramp je i na svom instagram profilu objasnio zašto je doneo tu odluku. Naime, u Americi je jako hladno i došao je jedan artički talas i očekuju se temperature od -7 do -12.

- Mi se trenutno nalazimo u Njujorku, i posle krećemo ka Vašingtonu, gde ćemo večeras prisustvovati inauguracionom balu od 18 časova - rekla je Jovana.

