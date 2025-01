DOLAZE VELIKE PROMENE! Vučić u Davosu: Nećemo dati našu državu nikome spolja, borićemo se rezultatima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se iz Davosa gde prisustvuje radu Svetskog ekonomskog foruma.

- Mnogo ekonomskih susreta, Davos kao mesto su napravili vrlo pametno. Ovde se svi skupe, naprave bezbroj bilaterala, ali ako pažljivo slušate šta ljudi govore, shvatite u kom smeru će sve da ide.

- Gledamo šta je to što možemo da učinimo za svoju zemlju da ubrzamo rast - rekao je.

- Gledamo da pored svih političkih i ekonomskih struja zauzmemo dobru poziciju, da nam je brod u dobroj luci - rekao je i dodao da naša ekonomija napreduje i da idemo u dobrom smeru.

- Imamo najbrže rastuću ekonomiju - dodao je.

O opoziciji i protestima

- Još u decembru sam želeo da ispunimo sve zahteve, onda sam shvatio da niko nije ni želeo to da čuje. S Anom sam na minut danas razgovarao, ona se spremala za Glavni odbor stranke. Nisam mogao mnogo da saznam. Šta ćete, to je sve uobičajeno. Šta sam sve čuo o sebi, nikako da čujem zbog čega. Jesam li nešto ukrao, istopio tenkove, uništavao vojsku, koja je danas najjača, zbog čega nas Hrvati mrze? Jesam li išao na godišnji odmor, hapsio Srbe trpao ih u vreće i u Hag? Dođu vremena kad mulj i talog ispliva na površinu - rekao je Vučić.

- Godine 2000. kada je DOS dolazio na vlast, švajcarski ambasador je bio u Beogradu, otvoreno je priznao da je 200--300 hiljada franaka davao da sruše Slobodana Miloševića. Oni se danas time hvale, misle da su nešto pametno učinili - rekao je.

- Tada ste imali neke narko dilere koji su poznati. On je pobedio na većinskim izborima najbolje moguće kandidate, nikad se više nije pojavio, završio u zatvoru, ali samo da vam kažem da je moguće i to da se desi. Kad dođe vreme da talog ispliva, svakojaka čuda su moguća - rekao je.

- Nikad ne mogu da slome moj duh i rezultate, da izbrišu ono što je u Srbiji urađeno, ono što smo izgradili zajedno sa narodom. Sipate mržnju i pretnje svaki dan, kad nemate šta da uradite. Ne ide im najbolje, kako su planirali - rekao je.

- Kad krenete da tučete ljude, upadate, tad će država da reaguje. Država će se ponašati odgovorno i ozbiljno. Mislim da su tu poruku razumeli - rekao je.

O štrajku prosvetnih radnika

Vučić je rekao da namerava da da odlikovanje profesoru Jovine gimnazije koji je držao čas u nemogućim uslovima.

Kako je rekao, profesor Jovine gimnazije koji je držao čas za samo tri đaka je heroj novog doba.

- Šta će biti sa 117.000 studenata koji će ostati bez doma, i koliko će studenata morati da refinansira svoje studiranje koji su samofinansirajući. I šta ćemo s tim sad, šta da radimo s tim? Pare će da padnu s neba? Neće, neka daju profesori, dekani, rektori... Mislite da su budale oni roditelji što su hteli da im deca idu u školu, šta će da bude sad kad budu tužili nastavnike, profesore, direktore.

- Neću biti srećan sve dok i ovih poslednjih 98 škola ne izađe iz blokade, i ovih manje od 300 koje imaju delimično nastavu ili punu blokadu, sve dok poslednja škola bude radila u potpunosti, ali čestitam direktorima koji imaju hrabrosti, koji se bore za đake, pokazuju veliku odgovornost za razliku od nekih nastavnika. Ponašaćemo se odgovorno kao država - rekao je Vučić

- Živite u novom dobu u kojem društvene mreže sve izvrnu. Sve dozvole. Oni vas mesecima optužuju "vi ste ubica". U požaru u Turskoj ima 70 mrtvih, hoće li Erdogan da bude ubica? Naravno da ne. Da ne bude da niste znali i da Vučić priča neistine, to se dešava, United Media je mnogo dužan, moraju da vraćaju pare. Dogodi vam se to da šta god da kažete, oni mogu da kažu da je neko ubica, a ako neko kaže "baš i nisu ubice", utoliko ste najgori. Klinci stave srednji prst što naravno nije lepo. Mi imamo najbolju odbranu od svega a to je ljubav prema Srbiji. Nećemo dati Srbiju nikome spolja, nikome ko bi da manipuliše Srbijom, već ćemo se boriti rezultatima. Sutra ću ja da pokažem jednu sliku kako mislim da to treba da izgleda - rekao je.

- Mi sada moramo da počnemo da govorimo o planovima. Imamo plan do 2027. godine, ostavite izbore po strani, to su planovi koje pravi država i koje će svako normalan da prihvati bez obzira kod dolazi i odlazi sa vlasti.

- Promenili smo vojnu doktrinu, brzo se naoružavali i razumeli potrebe snažnog jačanja naše vojske. I dalje nisam zadovoljan, uprkos što smo na svetskim rang listama rangirani podjednako sa onima koji su godinama unazad bili ispred nas.

Planiramo budućnost, da vidimo gde je mesto Srbije u narednom periodu, dodao je.

O Trampu

- Čekam šta će danas da bude, jer je najavio lavinu izvršnih naredbi. Verujem da će Maskovo imenovanje za šefa kancelarije za efikasno upravljanje, da će doneti ogromne promene i to bi mogla da bude vrsta moralnog "act of liberty" modernog sveta. Ukoliko se zaista dogodi da manje ili nimalo novca ne dobijaju, CIA, američke obaveštajne agencije, ako se isto dogodi sa NDI, onda sam siguran da dolazi dobro vreme za slobodarski narod u svetu. Nije to laka borba, ali ako neko to može da učini i spase Ameriku i svet od toga, onda je to američko rukovodstvo. S druge strane, u Meksiku je ogromna ljutnja, oni su nedavno krenuli, bili su saveznik Amerike u toj borbi protiv Kine ekonomskoj, sad će da se okrenu Kini. Videćemo šta će Kanada da uradi u Panami je takođe ljutnja, ali Amerika je veoma moćna i snažna, čak i ako krene u neke procedure oko Grenlanda, sasvim sam siguran da joj se niko neće ni na koji način suprotstaviti - rekao je.

Podsetimo, u Davosu je juče počeo godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma. Učestvuje više od 2.500 zvanica, a među 20-ak svetskih lidera je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Po dolasku u Davos, predsednik Srbije susreo se juče, između ostalog, s predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Najavio je da u narednih 10 dana u posetu Beogradu stiže italijanska premijerka Đorđa Meloni, kao i veliki broj italijanskih privrednika.

Autor: Jovana Nerić