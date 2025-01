Vučević posle sednice Glavnog odbora SNS: Podržavamo Srpsku listu na Kosovu i Metohiji i formiranje Pokreta za Srbiju, nema prelazne vlade

Sednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke održana je u Sava centru, nakon čega se predsednik stranke Miloš Vučević obratio javnosti.

- Ono što je bila tema sastanka svakako je ste analiza političke situacije u državi i ne samo u državi nego i u regionu, Evropi i svetu, imali smo široku diskusiju po raznim pitanjima vezanim za različite oblasti i sve ono štoi nam se dešava u otadžbini, o situaciji na Kosovu i Metohiji i doneli smo apsolutno jednoglasno da Srpska napredna stranka daje nepodlejneu podršku Srpskoj listi na izborima u pokrajni, izborima na Kosovu i Metohiji kao autentičnom izvornom predstavniku političkih i nacionalnih interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i pozivamo sve Srbe na Kosovu i Metohiji da glasaju za Srpsku listu - izjavio je Vučević.

Kako je naveo podrškom ove liste štitimo u čuvamo i srpski narod na Kosovu i Metohiji i čuvamo Srbiju na Kosovu i Metohiji.

- Doneli smo jednoglasnu odluku da Srpska napredna stranka podržava ideju, inicijativu za formiranje Pokreta da li će se zvati Pokret za narod i državu, Pokret za Srbiju kako god. To je pokret koji je bio najavljivan i prethodnih i 2023. godine kao inicijativa, kao i ideja, sazreli su politički uslovi i ja verujem da sa skupom u Jagodini 24. januara krećemo u taj proces i očekujemo da taj pokret bude ne samo stranački , naravno biće i stranaka, mi smo kao SNS doneli odluku da budemo deo tog pokreta na drugim strankama je da se izjasne ali očekujemo da i veliki broj nevladinih organizacija, pokreta, intelektualaca, individualaca, sportista.. i svi oni koji veruju da Srbija treba da vodi računa o svojim interesim i koji ne žele da Srbija radi po diktatu i nalogu drugih država, svi oni koji poštuju druge države i narode, svi oni su dobrodošli - rekao je Vučević.

On je rekao da su se na sednici dotakli i aktuelne političke situacije i d asu doneli odluk da Srpska napredna stranka jedino priznaje izbornu volju građana odnosno da se vlast menja samo na izborima.

- Apel da svi spuste strasti. Škole nisu mesta za to, nemojte decu uvlačiti u političke sukobe. Profesori i nastavnici imaju pravo na mišljenje, ali ne u školi. To nema nikakve veze sa nesrećom koja nam se desila 1. novembra - rekao je Vučević.

Kako je rekao borba protiv korupcije koja treba da dobije novi zamah vrlo brzo će biti vidljiva za građane Srbije.

- Mi nismo pričali o političkoj borbi u školi, već su ljudi podelili mišljenje da je to nečuveno. Da neko nekome zabrani da uvede u školu. To su neverovatne scene. Želite promene time što zabranjujete đaku da uči ili profesoru da predaje. Da li je to put za vraćanja ugleda škole"? - upitao je Vučević dodajući da danas veći broj škola radi, to jest manji broj škola je u nezakonitoj blokadi.

- Mnogo sam ponosan na đake koji su i pored opstrukcija ulazili na časove. To su hrabri mali ljudi koji možda i nisu svesni situacije. Pozivam sve da se vrate u klupe - reko je Vučević nakon sednice Glavnog odobora SNS-a.

Sednici Glavnog odbora SNS prisustvovali su, pored predsednika SNS Vučevića, i Ana Brnabić, Aleksandar Šapić, Jelena Žarić Kovačević, Bratislav Gašić, Nikola Selaković, Maja Popović...

