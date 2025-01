Premijer Vučević o bitnim političkim temama: Srbija je večna i neprolazna. Za petak molim sve za mir i strpljenje, da niko ne zauzima institucije

Premijer Srbije Miloš Vučević istakao je da je SNS dao jednoglasnu podršku za formiranje novog pokreta.

-Konačno možemo da očekujemo da ta ideja krene u realizaciju, da vidimo veliki broj ljudi koji će se priključivati. Skup u Jagodini je početak priče. On treba da objedini sve ljude koji vide Srbiju kao slobodnu državu, činiće ga intelektualci, sportisti, umetnici, radnici. Jedan jedini kriterijum je ljubav prema otadžbini. On ne sme da bude neko zaobilaženje redovnog puta da ljudi imaju proveru, smisao pokreta je da u ovom društvenom ambijentu nam je potrebna dodatna koheziona snaga, sabornost, da imamo čoveka ili ljude koji mogu da objedine ljude koji imaju ljubav prema otadžbini. Ljudi donose energiju i snagu. Verujem da će to biti uspešna priča. Ponosan sam što je juče SNS na glavnom odboru jednoglasno podržava predsenika u formiranju pokreta. On je jedna plemenita ideja.

Dobra je odluka da pokret krene iz Pomoravlja

Premijer je sve pozvao da dođu u Jagodinu, istakavši da je ona bila dugo zapostavljena, a kao jedan od razloga zašto ovde počinje pokret naglašava i podršku porodici pokojnog Dragana Markovića Palme i objedinjavanje svih snaga.

- Srbija je iznad svih nas, ona je neprolazna. Mora da ima kontinuitet i da bude večna. Pomoravlje je često zaboravljeno, dobra je odluka da pokret krene iz Centralne Srbije.

Neće biti revolucije

-Nisam doživeo da je Ana pretila studentima, nego da je u emotivnom trenutku iznela situaciju. Nadam se da dekani i studenti vode računa o pitanjima koja je navela Brnabić. Da vode računa da se ne desi to što je Ana Brnabić opomenula kao mogući scenario, da studenti ne izgube stipendije i domove. To bi bila katastrofa za porodice, društvo i državu. Rekao bih da je izlaganje gospođe Brnabić bio vapaj. To je udarac za celu državu. Nadam se da i profesori računaju da se i nastava mora nadoknaditi. Ne mogu biti prazne kockise u toj slici. Pozivam sve da samo ne zaborave te stvari. To nisu opomene, već priziv na racionalni pristup. Preduzmite sve mere da ljudi ne gube godinu, studentske kredite, domove. Verujem da odgovorni računaju na rešenje. Nemojte olako da dajete obećanja. Molim i ljude koji vode škole da deca ne ispaštaju.

Prosvetna inspekcija nije inkvizicija

Vučević je za Informer televiziju prokomentarisao situaciju da su dve prosvetne inspektorke odbile da izađu na teren.

-Imate na stotine prosvetnih inspektora, ako neko odbija da radi posao za koji je plaćen postoji jasna procedura. To nije inkvizicija, bič. Ona je jasno definisana, oni treba da utvrde kakvo je stanje na terenu i prizivajući element da nema negativnih posledica po đake i profesore. Oni imaju po zakonu da donose disciplinske mere. Štrajk mora da bude najavljen. Prosvetna inspekcija će raditi svoj posao. Važno je da se normalizuje nastava u školama. Politika napolje iz škola, đaci da idu u školu. Imali smo teške razgovore sa reprezentativnim sindikatima. Imamo čitav niz dogovora. Otvorili smo priču sa sindikatima da li treba da imamo kraće časove, sa većim brojem časova. To su pitanja koja uređuju status prosvete u društvu. Pravimo ambijent da ne mogu da se obrazuju, već i da se vaspitaju i druže. Molim se Bogu da ne budu neke veće posledice. Ne mogu da kažem šta su usijane glave spremne da urade. Videli ste napad na Gradsku kuću u Novom Sadu.

Nadam se da Srbija nikada neće zalutati sa puta Svetosavlja

Premijer je istakao i da je sednica Narodne skupštine zakazana za 29. januar, naglasivši da je to mesto gde treba da se pokaže argumentacija.

-Imamo najave da neko govori iz reda bivšeg režima, nisu oni neki novi. Ne bih voleo da se Srbija vrati u prošlost i da našim građanima neko oduzme budućnost. Ovde je pitanje budućnosti Srbije. Nije Srbija metafizika, ima svoju formu i sadržaj kao država. Nadam se da ćemo odbraniti državu od čudnog vremena. Nikakve ovo veze nema sa tragedijom u Novom Sadu. Ne priznajete sve ono što je do sada urađeno. Nadam se da Srbija nikada neće zalutati sa puta Svetosavlja. Za petak molim sve za mir i strpljenje, da niko ne zauzima institucije. Jer zakon će važiti za sve. Ne možete da dobijete podršku ni od koga za političku revolucije, nemojte da kažnjavate studente i đake. Imala je Srbija mnogo teže dane, pa je izdržala sva iskušenja. Sve će ovo da prođe. Neće biti rušenja države. Nikad više ne sme da se desi da srpska ruka prolije srpsku krv.