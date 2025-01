TAJNI PLAN KOJI SU STRANE SLUŽBE NAPRAVILE ZA STUDENTE! Ozbiljna logistika i obilan propagandni materijal – STUDENTI, ODAKLE?!

Dokument na 14 stranica, pod nazivom "Projekat", predstavljen je na studentskom plenumu i do detalja razrađuje akciju blokade raskrsnice na Autokomandi u Beogradu, zakazanu za 27. januar u trajanju od 24 sata, piše Kurir.

Unutar studentskog plenuma kuju se veliki planovi koji daleko prevazilaze spontane proteste i blokade i iza kojih očigledno stoje neki mnogo ozbiljniji i moćniji pojedinci i grupe. To nesumnjivo dokazuje i dokument koji je, kako navode, ovom mediju poslat direktno iz studentskog plenuma.

Detaljna razrada

Naime, ovaj materijal na 14 stranica, pod nazivom "Projekat", predstavlja do detalja razrađen plan za blokadu raskrsnice na Autokomandi u Beogradu, osmišljenu za 27. januar u trajanju od 24 sata. Jedan od učesnika plenuma, na kom je predstavljen ovaj plan, odlučio je da ga dostavi i na taj način obavesti javnost o stvarnoj logistici koja stoji iza takozvanih studentskih akcija. Iz tog plana se zaista može sagledati sve to, jer je u ovom dokumentu isplaniran svaki minut tokom celodnevne blokade jednog od najvažnijih i najvećih saobraćajnih čvorišta glavnog grada.

Kreatori ovog plana imaju detaljno razrađene pravce dolaska, najpogodnije punktove za postavljanje "živih" štitova, raznoliku opremu za blokadu i višesatni boravak na hladnoći, kao i potrebnu prateću opremu za brendiranje akcije, poput plakata, banera, bedževa i ostalih stvari iz propagandne sfere.

Ovako razrađen plan, kad se pročita svaka stavka na 14 strana, sa svim mapama, šemama i uputstvima, nameće samo jedno pitanje: studenti, ko vam ovo plaća. Šatori, grejalice, plakati, baneri, pa čak i obezbeđen fond za plaćanje eventualnih kazni... Odakle vam to, studenti?, pita ovaj list.

Prsti stranih službi

Student koji nam je plan poslao tvrdi da su na njemu danima radile strane službe i njihovi konsultanti i da su oni do savršenstva isplanirali svaki minut akcije, kao i postupke u slučaju nepredviđenih okolnosti. U planu se navodi da će za ovaj poduhvat biti organizovane posebne grupe studenata s "jasno definisanim zadacima", one će sedeti u "kabinetu" i nadziraće ih "revizor", odnosno koordinator, što je sve i šematski nacrtano i potanko objašnjeno u dokumentu koji Kurir poseduje.

Planirana blokada Autokomande podrazumeva širi zahvat od pukog studentskog organizovanja, pa se tako insistira na animiranju ostalih studenata, radnika i drugih građana, a predlažu se i specifične psihološke i taktičke metode.

"Kako bi "Projekat" uspeo, neophodno je uključiti što veći broj ljudi i podstaći ih da se organizuju, bilo samostalno ili u koordinaciji s nama. Širenje svesti će se sprovoditi putem dva kanala: 1. posredno - putem medija (saopštenja, objava na društvenim mrežama) ili kroz nalepnice i postere koji će biti postavljeni na mestima gde cirkuliše ciljna grupa koju želimo da uključimo. 2. neposredno - deljenjem različitih materijala namenjenih ciljnoj grupi i u direktnom razgovoru", navodi se u ovom dokumentu koji je predstavljen na studentskom plenumu.

U njemu se sugerišu i specifične "smernice za komunikaciju".

"Kada komuniciramo s ljudima, najvažnije je izgraditi odnos poverenja i pokazati spremnost da se prihvate različita mišljenja. Ukoliko neko zauzme odbojan stav prema nama, bitno je da mi ne odgovaramo odbojnošću. Naprotiv, treba pristupiti smireno, saslušati suprotne argumente i postavljati pitanja koja usmeravaju mišljenje te osobe ka našim stanovištima. Posebno je važno primeniti ovakav pristup prema pasivnim osobama koje ne učestvuju u protestima, jer smatraju da promene nisu moguće ili se plaše za svoj položaj. Najbolje je voditi razgovore jedan na jedan, jer ako se pasivan pojedinac nađe u grupi s ljudima čije mišljenje ne deli, uglavnom neće učestvovati u otvorenoj diskusiji o protestima i blokadama. Takođe, kada razgovaramo s ljudima koji imaju negativan stav o blokadama, važno je ostati nenapadan i izbegavati rasprave o pitanjima koja nisu direktno vezana za proteste", piše u "Projektu".

Saveti iz "Projekta"

Posebno zanimljiv je deo posvećen onome što bi se slobodno moglo nazvati vrebanjem potencijalnih sledbenika.

"Ciljna grupa projekta su radnici zaposleni u državnom sektoru. Naš cilj je podstaći ih da se organizuju i pridruže našim akcijama, a kasnije ih ohrabriti da se udruže sa svojim kolegama i stupe u štrajk. Zbog toga je neophodno da se "propagandne akcije" sprovode na lokacijama gde se ova grupa najčešće kreće - autobuska stajališta, pošte, banke i radna mesta. Važno je da shvate da kao pojedinci nemaju dovoljno snage, ali da zajedničkom organizacijom mogu izdejstvovati značajne promene", objašnjavaju tvorci "Projekta".

Možda neko i dalje sumnja da je sve spontano i lepršavo u aktuelnom studentskom pokretu koji blokira univerzitete. Možda neko smatra da je zlonamerno i preterano reći da iza navedenih psiholoških igrica, a zapravo smišljenih sačekuša za građane, stoje mnogo ozbiljni i moćni savetodavci iz različitih interesnih grupa i grupa za pritisak. Međutim, ako se dođe na teren finansiranja pozamašne logistike i bogatog folklora koji prati svaku studentsku akciju, razuman i trezven čovek se mora zapitati: studenti, odakle sve to i ko vas filuje.

Pozamašan budžet: Kazne od više stotina hiljada dinara im nisu problem Dokument "Projekat", predstavljen na studentskom plenumu, poseban odeljak posvećuje pravnim pitanjima najavljivanja i prijavljivanja skupa, kao i novčanim kaznama koje su na ovakvim događajima sasvim moguće. Tu se otkriva jedan detalj koji nesumnjivo ukazuje da budžet studenata u blokadi ne samo da postoji već je i pozamašan, te stoga i neobjašnjiv u okvirima koje studenti javnosti predstavljaju. U delu u kom se detaljno objašnjava za šta se može biti kažnjen i kolike su zakonom predviđene kazne, navodi se i ovo: "Te novčane kazne su mahom oko 100.000 dinara (po kazni, s tim što bi se po pravilima o sticaju prekršajnih kazni iste sabirale, ali ne bi prešle 300.000 dinara). Na nivou studenata u blokadi i naših ukupnih donacija raspolažemo dovoljnim sredstvima da pokrijemo takvu novčanu kaznu ukoliko za to bude potrebe". Još jedanput: studenti, odakle?!

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković nema nikakvu dilemu da konce studentske pobune u Srbiji vuku strane službe i da ovaj plan samo potkrepljuje tu tvrdnju.

"Očigledno je da su ovakvi dokumenti, s preciznim instrukcijama, praktični pokazatelji da sve to prevazilazi domen studenata i u smislu finansija i u smislu osmišljavanja tih akcija. Jasno je da postoji finansijska i logistička podrška spolja. Takva vrsta akcije mora da ima mentora, nekoga ko time rukovodi, sve sinhronizuje i, naravno, nekoga ko finansira. Studenti ne bi mogli da obezbede materijalizaciju ovih ideja i planova. Postavlja se pitanje da li su blokade fakulteta zaista spontani bunt studenata. Uveren sam da su nešto sasvim drugo", kaže Petričković.

On objašnjava da svoju ulogu u svemu tome imaju određene nevladine organizacije koje, kako naglašava, deluju kao produžena ruka obaveštajnih službi i interesnih grupa vani.

"Tu su svakako i opozicione stranke. Postoje radionice na kojima njihovi instruktori drže obuke i zapravo se razrađuju scenariji i bukvalno se vežbaju metodi psihološko-emocionalnog delovanja, kako se postaviti u komunikaciji i kako reagovati na određene situacije. Sasvim se mogu prepoznati uputstva iz one zagrebačke kuharice, ali i mnoštva različitih štiva koja podučavaju kako se sprovodi građanska neposlušnost. Pošto dosad nisu imali očekivane rezultate, pokušava se na druge načine podići društvena tenzija i pridobiti učešće ostalih faktora. Na kraju, svodi se na to da će studenti platiti ceh zbog prekida nastave, a ovi drugi koji to organizuju neće imati štete, jer su najčešće na raznim platnim spiskovima i imaju alternativu", upozorava Petričković.