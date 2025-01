Mali: Lokalne samouprave moraju da vode više računa o korišćenju bespovratnih sredstava EU

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da bi lokalne samouprave ubuduće trebalo manje da se oslanjaju na centralni nivo vlasti kada je reč o finansiranju projekata i više vode računa u korišćenju bespovratnih sredstava EU jer, kako je naveo, u njihovom trošenju su uočene i nepravilnosti i nezakonitosti.

On je na prezentaciji o značaju korišćenja finansijske pomoći EU i pravilnom trošenju ovih sredstava, kojoj je prisustvovalo oko 70 predstavnika lokalnih samouprava, najavio da će do kraja januara biti analizirani svi lokalni budžeti i da će se znati da li su budžeti rađeni u skladu sa preporukama Ministarstva finansija.

- Plaši me da neki deo vas, da ne pričam napamet ko, nije uradio ni projekciju prihoda, ni projekciju rashoda, shodno onome što je Ministarstvo finansija dalo kao instrukciju, tako da će to morati da se promeni - istakao je on.

Mali je ukazao da se lokalne samouprave sve više oslanjaju samo na centralni nivo vlasti i da svake godine očekuju neku tekuću budžetsku rezervu iz koje će im se pomoći.

- Svi očekuju da će krajem godine država da nađe i odvoji neki deo svog novca i podeli lokalnim samoupravama. Teško da ćemo moći na takav način da nastavimo dalje. Jedva smo to i prošle godine uradili - rekao je on.

Poručio je da su lokalni budžeti i finansije odgovornost onih koji vode lokalne samouprave i istakao da bi lokalne samouprave trebalo da počnu da razmišljaju o alternativnim izvorima finansiranja za one projekte koju su važni za te zajednice.

Govoreći o trošenju bespovratnih sredstava Evropske unije istakao je da je EU najveći donator sredstava našoj zemlji u poslednjih dvadesetak godina te da je od 2001. godine Srbija od EU dobila više od četiri milijarde evra bespovratnih sredstava.

- Taj novac je dat za razne projekte i uglavnom su to projekti na lokalnom nivou. Lokalne samouprave bi trebalo da potpuno promene način razmišljanja, finansiranja projekata, da razmišljaju o tome kako će se, s obzirom na to da idemo prema evropskoj agendi, prijavljivati za bespovratna sredstva ili za neka druga sredstva koja nudi Evropska unija - rekao je on.

Naveo je da već ima dosta lokalnih samouprava koje su koristile bespovratna sredstva iz EU, ali da je u tome zabeleženo i dosta nepravilnosti i nezakonitosti, čak i sporova i sudskih odluka i s obzirom na najavljenu borbu protiv korupcije upozorio lokalne samouprave da obrate posebnu pažnju kada koriste bespovratna sredstva EU

- Morate da vidite na koji način da se prijavljujete za bespovratna sredstva EU, kako da budete agresivniji, aktivniji, da saznate šta se nudi i kako se nudi, kako da se prijavite i kako to da iskoristite. I posebno je važno, ako imamo nultu toleranciju prema korupciji, da izbegnemo zloupotrebe u korišćenju tih sredstava - naglasio je Mali.

Naveo je da podaci pokazuju da srpska ekonomija, u ovom trenutku dobro stoji i da je druga najbrža rastuća ekonomija u Evropi, da je uprkos svim izazovima održana visoka stopa rasta, da je zaposlenost najveća do sada, nijedna investicija nije zaustavljena a udeo javnog duga u BDP-u iznosi 44 do 45 odsto, dok je prosek evrozone 89 procenata.

