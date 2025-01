Siniša Mali u Rakovici: Srbija pobeđuje u onome u čemu nije nikada do sada - ekonomiji

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali izjavio je danas na tribini u Rakovici u Beogradu da Srbija pobeđuje u onome u čemu nikada do sada nije pobeđivala u svojoj istoriji, a to je ekonomija.

"Prvi put u istoriji imamo investicioni kreditni rejting... To znači da je Srbija ušla u grupu stabilnih, razvijenih zemalja. Nikada pre nismo bili u toj grupi. Upravo zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici koju vodi naš predsednik", rekao je Mali.

Istakao je da se napredanjaci zalažu za slobodnu i nezavisnu Srbiju.

"Ono za šta se mi zalažemo, zašto se naš predsednik zalaže, svi mi ovde, to je za slobodarsku, slobodnu, nezavisnu, suverenu Srbiju. Za Srbiju gde građani Srbije odlučuju ko će da je vodi i ko će da bira i ko će da bude onaj koji donosi odluke", rekao je Mali.

Dodao je da je politika vlasti poltika Srbije koja se gradi i ide napred.

"Politika izgradnje kilometara autoputa, kilometara brzih pruga, novih fabrika, da nam rastu penzije, da nam rastu plate. Imamo jasan cilj, a to je Srbija 2027. Mi smo samo za dve i po godine domaćini najvećeg skupa u istoriji naše zemlje, najvećeg skupa te godine u svetu, a to je EXPO 2027", rekao je Mali.

On je podsetio da će danas biti održan skup u Jagodini na kome će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ocenio je da će taj govor biti istorijski.

"To će biti govor koji će pozvati sve one koji vole Srbiju, sve one koji žele da Srbija bude složna, da bude jedinstvena, da stanu iza jednog pokreta, pokreta koji će biti pokret koji ujedinjuje, pokreta koji voli Srbiju, gde je svim tim ljudima Srbija u srcu", zaključio je Mali.

Autor: Pink.rs