IZ SARAJEVA JASNA PORUKA - SRUŠITI VUČIĆA! Evo kako njihovi mediji otkrivaju ko zaista stoji iza protesta u Srbiji! (FOTO)

Iz Sarajeva nam stiže jasna poruka, koja poziva na rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Sarajevsko "Oslobođenje" objavilo je članak pod nazivom: "Srbija traži Vučićev odlazak", kao da su oni na bilo koji način relevanti da o tome govore.

Čim te neko iz Sarajeva ili Zagreba kudi, radiš dobro za Srbiju.

Podsećamo, posle velikog mitinga u Jagodini, na kojem je prisustvovalo nekoliko desetina hiljada ljudi, povodom osnivanja Pokreta za narod i državu, predsednik Aleksandar Vučić se obratio preko svog Instagram naloga i poručio da Srbija hoće da sačuva svoju budućnost.

- Znaju naši ljudi, zna naš narod, zna moja Srbija kako je napadnuta danas. Kako je napadnuta spolja i iznutra. Zna naš narod kada je vreme da se usprotivi i da podrži one, koji su čuvali Srbiju i za Srbiju se borili. Časna i dostojanstvena Srbija hoće da se brani, hoće da sačuva svoju budućnost. Za mene ništa na svetu nije važnije od moje zemlje, od moje Srbije. Srbiju vam ne damo, i Srbiju vam nikada nećemo dati. Svi ste dobrodošli u pokret, pokret velikih promena, ali i pokret budućnosti, a ne povratka u prošlost. Beskrajno vam hvala što volite Srbiju, beskrajno vam hvala što mislite na budućnost naše zemlje! Živela Srbija! - napisao je predsednik Vučić na društvenoj mreži Instagram.

On je na skupu u Jagodini rekao da zna naš narod kada je vreme da se usprotivi i da podrži one o kojima bih mogao i mnogo toga nelepog uvek da kažem.

- Ali zna da su bar čuvali Srbiju i za Srbiju se borili. I kada o ovome govorim i kažem to veliko hvala, to vam kažem potpuno svestan težine trenutka u kojem se nalazimo. Na Kosovu i Metohiji nam pritiskaju narod. Na Kosovu i Metohiji pokušavaju da proteraju Srbe i sa severa i sa juga. To onima spolja koji vrše napad na Srbiju ne smeta ni malo. Naprotiv, podržavaju to. To mnogima iznutra nije ni tema - rekao je Vučić i dodao da im to nije bila ni tema kada su Albanci nezavisnost proglasili 2008. godine.

Autor: Iva Besarabić