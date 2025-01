Potpredsednik Vlade RS Vulin: Nećemo opljačkati NIS i nećemo uraditi ništa što nije dogovoreno sa našom braćom iz Rusije

Nećemo opljačkati NIS i nećemo uraditi ništa što nije dogovoreno sa našim prijateljima, sa našom braćom iz Rusije kao što ne bismo uradili tako nešto za bilo koga drugog.

Nećemo doneti nikakve mere, nikakvo rešenje po pitanju NIS-a koje nije usaglašeno sa Rusijom. Mi nismo otimači, pljačkaši, mi nećemo da otimamo ničiju imovinu, poručio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin na televiziji Informer.

"Da sutra neko uvede sankcije evropskim firmama u Srbiji, mislite li da bi mi nacionalizovali evropske firme u Srbiji, da bi otimali američke firme u Srbiji, ili bilo čije druge? Da li stvarno mislite da ako Tramp, ili bilo koji američki predsednik, uvede sankcije Kini da ćemo mi nacionalizovati ZiJin. Naravno da nećemo, mi nismo narod pljačkaša i kukavica."

Dodao je da sve što se trenutno dešava, i to u istom trenutku, od protesta u Srbiji koje podržavaju sve partije u Hrvatskoj, bošnjačke partije, njihovi ministri, Kurti, koji svi u istom trenutku smatraju da su protesti u Beogradu najvažnija i najpozitivnija stvar koja se ikad desila, preko Evropske unije i Evropske komisije koja kaže da je zabrinuta, pa do odluke umiruće, odlazeće Bajdenove administracije da se uvedu sankcije NIS-u, deo su hibridnih udara na našu zemlju, nisu slučajni i samo su sa jednim ciljem - da se posvadjamo sa Rusijom, i to da se posvadjamo trajno. To se neće desiti, izjavio je potpredsednik Vulin.

Istakao je da se sve radi u istom trenutku sa željom da nas posvadjaju sa starim prijateljima i da politička i ekonomska nestabilnost u Srbiji dovede do promene vlasti i da onda sa Srbijom možete da radite šta hoćete.

"Sve se ovo radi sada da bi se Srbija zavadila sa zemljama od kojih jedino može da očekuje podršku i pomoć, da ostanemo potpuno sami. Prepreka za to jeste predsednik Vučić koji ima i hrabrosti i snage da se izbori sa pritiscima i da nastavi da vodi samostalnu politiku koja nas je čuvala. Ona nas je sačuvala svih ovih godina."

Autor: Dalibor Stankov