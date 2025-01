Premijer Vučević: Spremni smo da razgovaramo sa studentima ne kao neprijatelji, nego kao ljudi; većinska Srbija želi da vidi pravo na budućnost

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da postoji spremnost da se razgovara sa studentima, ne kao neprijatelji, već kao ljudi koji treba da vode računa o budućnosti ove zemlje.

- Treba da razgovaramo sa studentima, postoji spremnost za to. Tu smo da čujemo, ali moramo da čujemo njihove zahteve, da vidimo šta nije ispunjeno, jer mi smatramo da je ispunjeno. Mi smo spremni da razgovaramo uvek o svim temama o kojima oni misle da treba da se razgovara, ne kao neprijatelji, već kao ljudi koji treba zajednički da vode računa o budućnosti ove zemlje- rekao je Vučević gostujući na TV Pink.

Govoreći o blokadama fakulteta, Vučević je naveo da univerziteti i fakulteti imaju pravo da se organizuju kako se organizuju, ali da mu je žao onih studenata koji žele da polazu ispite, a ne mogu.

Kako je naveo, u pitanju je većinski deo studenata koji nema podršku ni svojih profesora koji na njih pod plaštom podrške onima koji su u blokadi zaboravljaju.

Vučević je naveo da se nada da rektori, dekani, profesori vode računa da studenti ne izgube one privilegije koje imaju, da se finansiraju iz budžeta, da ne izgube kredite, domove.

Premijer Srbije je naglasio da, međutim, politici nije mesto u osnovnim i srednjim školama.

„Najveći udar na našu državu ili na društvo Srbije je izvršen kroz napade na osnovno i srednje obrazovanje, tu pravim veliku razliku između univerziteta, fakulteta, studenata. Napad na osnovne i srednje škole je suštinski napad na državu, porodicu i celokupnu zajednicu. Ono što je za mene neprihvatljivo i oko toga nema kompromisa, politici nema mesta u školama- porušio je Vučević.

Prema njegovim rečima, ne prihvatljivo je da neko politički zloupotrebljava decu, svađa roditelje, deli nastavnike i profesore, a posebno je skandalozno i za moralno gađenje da neko sprečava đake da uđu u svoje učionice.

- Daju sebi za pravo da pričaju i larmaju da li treba da se ide u školu. Ta segregacija dece je nešto što ni u najgorem scenariju nismo mogli da zamislimo. Oni koji su sprečavali drugu decu da idu, govorim o roditeljima đaka koji nisi išli i nastavnicima i profesorima, neće proći mnogo vremena, a biće ih sramota što su u tome učestvovali- naveo je Vučević.

On je dodao da veruje da će se svi dozvati pameti i da će se politika skloniti iz škola.

- Pomerite se iz škola, imate trgove, medije, društvene mreže, što jednu mogućnost za proteste i skupove, nemojte da ubacujete decu u taj proces. Pustite decu da odrastaju, da uče, nemojte svađati roditelje i nastavnike. Uneli ste zlu krv i trebaće nam dugo vremena da se povratimo- kazao je Vučević i dodao da se nada da svi u osnovnim i srednjim školama racunaju da će đaci ovo morati da nadoknade i da se ne ljute ako sutra budu morali da se nastava organizuje vikendima, da se produži na leto.

Kako je dodao, u pripremi su izmene zakona da ove godine ne bude državna matura, da deca upisuju fakultete kao što je bilo prošlih godina, da bi bar malo olakšali ovaj proces.

Većinska Srbija želi da vidi pravo na budućnost

Premijer Vučević osvrnuo se i na skup u Jagodini za novi pokret i istakao da u njemu ima mladih ljudi i biće ih još.

-Ono što smo videli u Jagodini je jasna slika da u Srbiji postoji većinska volja da se radi, stvara, da Srbija ima pravo na budućnost. U većini naš narod ne želi da Srbija bude zaustavljena i da se vrati u prošlost kada smo bili ponižavani. Posebno u sistemu prosvete. Mislim da većinska Srbija želi da vidi pravo na budućnost. Rekao bih da su poruke predsednika Vučića iz Jagodine zaista državničke poruke, što jeste suština i smisao pokreta. Njega će činiti političke stranke, studenti, videćete mnogo poznatih lica iz drugih sfera života, ali i paore, ratne veterane. Srbija je postojala i kao nasleđe, emocija, ona je i zemaljska i nebeska. Nama je potrebna Srbija kao država, jer država je krov, bez nje smo kao kuća bez domaćina. Videli ste i besmislena izvinjenja da se neko izvinjava da jeto ne znam kakav nacionalistički simboli. A onda neki akademci hoće da idu na liturgiju svetosavsku. Put u budućnost je skok sa jednim sigurnim padobranom, to je naša duhovnost, identitet. Ali, želimo da idemo napred sa jasnim putokazom.

On je naglasio i da je Srbiji potreban odlučujući vođa građana da sačuva Srbiju kao državu.

- Bez toga smo list na vetru. Čuveni revolucionari objavljuju da je to iz istih kuhinja, da je to jedinstvenio paket Tbilisi- Bratislava-Beograd. Javno su to obznanili, pa nek se svako zapita. Važna izjavva je zvaničnog Pekinga, gospođe Zaharove i jučerašnja izjava gospodina Grenela, čoveka koji veoma dobro poznaje ovaj region, su veoma važne za nas. Molim sve građane za mir, nama ne treba nikakav incident. Nama ne treba da se prolije srpska krv od srpske ruke na srpskim ulicama. Nama je potreban društveni dijalog. Nama je to nasušno potrebno. Nije cela Srbija išla u Jagodinu. Ne razumem tu priču došli su autobusom. Pa, kako da dođu? Oni hoće da čuju Vučića i budu deo te energije. Ja sam u Futogu imao skup sa građanima iz drugih delova grada Novog Sada i govorio o povapirenom separatizmu u Vojvodini. Može da se promeni vlast u Nišu, Čačku, oni će uvek biti u Srbiji. Oni koji hoće da menjaju vlast u NS ne vide baš svi Vojvodinu u Srbiji- izričit je Vučević.

Srpski glas jasnije i glasnije će se čuti za vreme Trampovog mandata

Tramp donosi važne promene za celo čovečanstvo, ne samo za SAD, ističe za Pink televiziju.

- On vraća onaj sistem vrednosti koji je podržan od najvećeg broja ljudi na planeti. Došao je u mnogo boljoj političkoj kondiciji nego u prvom mandatu. Jednog od najčuvenijih gradonačelnika Njujorka su stavili skoro na bankrot. Što se tiče globalnih stvari, u nekim stvarima ćemo to videti brže. Podržavam ono što je njegov koncept. Mi Srbi ne treba ni da se zanosimo da će pokrenuti radikalni odnos, ali da će se srpski glas jasnije i glasnije čuti. Za nas će to biti veoma važno. To su dobre stvari. Neće biti EU lako sa Donaldom Trampom, kao ni Ruskoj federaciji i Kini. Biće zanimljivih stvari. Očekujem velike akcije po pitanju migracione politike.

