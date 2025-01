Selaković: To nije performans bez smisla, upad u Maticu srpsku je usmeren na temelje očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta

Član Predsedništva SNS i ministar kulture Nikola Selaković reagovao je povodom upada u Maticu srpsku i rekao da upad u našu najstariju književnu i kulturnu instituciji i prekidanje Svetosavske akademije ne samo da je neprimeren i bezobziran čin, već je usmeren i na temelje očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta koje Matica baštini.

- Upad u Maticu srpsku, našu najstariju književnu i kulturnu instituciju i prekidanje Svetosavske akademije ne samo da je neprimeren i bezobziran čin, već je usmeren i na temelje očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta koje Matica baštini - kazao je Selaković i dodao:

- Na prvi pogled reč je o još jednom performansu bez naročitog smisla, u cilju stvaranja uznemirenja i haosa u kome će bezidejnost i brutalnost poprimiti izgled političkog protesta. Na prvi pogled, u pitanju je prosta logika što gore to bolje. Neka sve proguta metež i buka, da bi njihovi politički apetiti poprimili privid revolta. Za njihove inspiratore haos nije nužno zlo načina na koji misle da se dokopaju vlasti, oni tako zamišljaju i samu Srbiju pod njihovom vlašću.

Prema njegovim rečima, na prvi pogled, oni nasrću na sve što liči na državu, ne obazirući se na svetost, moral i podrazumevanu kulturu uljuđenog seta.

- Na prvi pogled, nije im stalo do Svetog Save, miritelja, utemeljivača srpske države na najvišim duhovnim vrednostima, svetitelja i učitelja. Samo na prvi pogled. Na prvi pogled, što je povod svetiji i važniji, izvrgavanje ruglu je uspešnije. Ipak, nije reč samo o tome. Svim svojim delovanjem oni koji ih usmeravaju zapravo pokazuju da im upravo taj i takav Sveti Sava smeta. On nije kolateralna šteta politikantske idejne bede, koja je silna u nasilju. Naprotiv, on baš i jeste meta, baš kao utemeljitelj, baš kao učitelj, jer je simbol borbe protiv niskosti i mraka u kojem bi oni da prosperiraju, na štetu Srbije koja se konačno vratila putu napretka - istakao je Selaković i dodao:

- O tome svedoči ovakav incident. Njih upravo provocira ta svetlost horizonta budućnosti Srbije na kojem sviće . Put koji je utro svetitelj i graditelj njima izgleda kao stranputica, jer ne vodi tamo gde ih je neko uverio da bi baš njima bilo bolje. A tragedija nasilja kojem su pribegli nije u tome što su oni, kao što je, na žalost, često slučaj, spremni da zanemare nacionalne interese i pretpostave im sopstvene.

- Ne, ono u šta oni pokušavaju da uvuku Srbiju izgredima, skrnavljenjem, povraćanjem po dostojanstvu državne zastave, samo terciraju u horu onih kojima napredak Srbije predstavlja prepreku. Oni tako samo nastoje da ožive bedu i duhovno siromaštvo iz kojeg se Srbija tek izbavila. Zato je odabrana Matica srpska koja okuplja Srbe najduže i to upravo u ime istih vrednosti koje je utemeljio srpski svetitelj - rekao je Selaković koji je dodao:

- Ona je na meti kao simbol ujedinjenog Srpstva kroz znanje i kulturu, kao deo žive zaostavštine Svetog Save. Međutim, upravo je izbavljenje naše države i naroda kroz posvećenost Svetosavlju ono što će predstavljati najjaču branu našeg identiteta i napretka svim takvim pokušajima, a sledeći put Svetog Save sledimo ideju, nadu i veru u budućnost, u kojoj ima mesta za sve i koja je građena ljubavlju!

Autor: Snežana Milovanov