'AKO SE BORITE ZA INSTITUCIJE, NE MOŽETE IH NAPADATI': Oštra reakcija iz SNS na upad u Maticu srpsku

Upad studenata na Svetosavsku akademiju Matice srpske oštro su osudili iz Srpske napredne stranke.

Mali: Ako se borite za institucije, ne možete ih napadati

Ako se borite za institucije, ne možete ih napadati, izjavio je potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali.

- Upad studenata na Svetosavsku akademiju Matice srpske nije demokratski vid bilo kakve borbe. To je samo nepoštovanje institucija, za koje se deklarativno zalažu, nepoštovanje sistema, za koji se bore, nepoštovanje slobode izražavanja, koju, kako vidimo, apsolutno i sami imaju. Društvo tolerancije, negovanja kulture dijaloga, tradicije, kulture je ono za šta se mi borimo. Nije svaka borba ista i oštro osuđujem svako divljaštvo - rekao je Mali.

Vujović: Opoziciji ništa nije sveto

Oštro osuđujem nasilan upad predstavnika opozicije u prostorije Matice Srpske i njihovo destruktivno i skandalozno delovanje protiv naše najstarije književne, kulturne i naučne institucije, a sve zarad ostvarenja njihovih ličnih političkih ciljeva, izjavila je potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Irena Vujović.

Nasilni upad i prekidanje Svetosavske svečanosti kojom se tradicionalno obeležava veliki hrišćanski praznik, uvreda je i nepoštovanje prema svim građanima Srbije. Još jednom su pokazali da im ništa nije sveto u nastojanju da izazovu opšti haos u društvu i zato pozivam nadležne da reaguju i spreče dalje napade na Maticu Srpsku, instituciju koja je kroz generacije temelj i čuvar srpske kulturne baštine.

Božić: Želja im je da unize srpsku državu

Nije slučajnost da su pojedinci separatističkih i autošovinističkih grupa, odlučili da putem nasilja izvrše napad na jednu od najvažnijih institucija srpskog naroda, izjavila je Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Želja im je da ovakvim akcijama unize srpsku državu, narod i istoriju, a za to su odabrali Svetosavsku akademiju, kako bi dokazali svoju zagriženost u želji da unize sve što je srpsko, pokazujući da im na tom putu nije ništa sveto. Ovakve akcije samo su poligon nasilne manjine za stvaranje atmosfere haosa i straha, a koje ima za cilj ostvarenje njihovog sna o otcepljenju Vojvodine od Srbije. Dok oni cepaju i povraćaju po zastavi Srbije, mi ćemo je čuvati i ponositi se njome. Nećemo dozvoliti da politika nasilja, anarhije i separatizma pobede pristojnu, jedinstvenu i ponosnu Srbiju. Zato osuđujem svaki napad na institucije Republike Srbije i pružam punu podršku predstavnicima Matice srpske i drugim pojedincima koji su spremni da obrazom i znanjem brane nezavisnu, slobodnu i demokratsku Srbiju - kaže Božić.

Gujon: Najoštrije osuđujem incident u Matici srpskoj

Najoštrije osuđujem sinoćni incident u Matici srpskoj, prilikom kojeg su opozicioni aktivisti prekinuli tradicionalnu Svetosavsku besedu, saopštio je Arno Gujon, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Matica srpska predstavlja najvažniju kulturnu i istorijsku instituciju srpskog naroda, čiji sam naziv govori o njenom značaju koji objedinjuje sve Srbe bez obzira na to gde se oni nalaze. Upadom u Maticu srpsku nesumnjivo se potvrđuju reči predsednika Aleksandra Vučića o separatističkim težnjama grupa za pritisak iz Novog Sada predvođenih Dinkom Gruhonjićem. Nije slučajno ni to što je kao meta ovog performansa odabrana upravo Sevtosavska beseda, koja se priređuje u čast prvog srpskog Arhiepiskopa, prosvetitelja i rodonačelnika srpske duhovnosti. Srpska pravoslavna crkva je oduvek bila stub odbrane srpskog naroda u teškim periodima, pa svaki akt usmeren protiv nje slabi i sam narod. Na kraju, svim učenicima, nastavnicima i radnicima u školi, čestitam školsku slavu Svetog Savu, sa željom da svoje obaveze ispunjavaju u miru, negujući vrednosti koje je naš svetitelj utemeljio - ističe Gujon.

Selaković: Upad u Maticu srpsku neprimeren čin

Upad u Maticu srpsku, našu najstariju književnu i kulturnu instituciju i prekidanje Svetosavske akademije ne samo da je neprimeren i bezobziran čin, već je usmeren i na temelje očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta koje Matica baštini, kaže Nikola Selaković, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Na prvi pogled reč je o još jednom performansu bez naročitog smisla, u cilju stvaranja uznemirenja i haosa u kome će bezidejnost i brutalnost poprimiti izgled političkog protesta. Na prvi pogled, u pitanju je prosta logika što gore to bolje. Neka sve proguta metež i buka, da bi njihovi politički apetiti poprimili privid revolta. Za njihove inspiratore haos nije nužno zlo načina na koji misle da se dokopaju vlasti, oni tako zamišljaju i samu Srbiju pod njihovom vlašću. Na prvi pogled, oni nasrću na sve što liči na državu, ne obazirući se na svetost, moral i podrazumevanu kulturu uljuđenog seta. Na prvi pogled, nije im stalo do Svetog Save, miritelja, utemeljivača srpske države na najvišim duhovnim vrednostima, svetitelja i učitelja. Samo na prvi pogled. Na prvi pogled, što je povod svetiji i važniji, izvrgavanje ruglu je uspešnije. Ipak, nije reč samo o tome. Svim svojim delovanjem oni koji ih usmeravaju zapravo pokazuju da im upravo taj i takav Sveti Sava smeta. On nije kolateralna šteta politikantske idejne bede, koja je silna u nasilju. Naprotiv, on baš i jeste meta, baš kao utemeljitelj, baš kao učitelj, jer je simbol borbe protiv niskosti i mraka u kojem bi oni da prosperiraju, na štetu Srbije koja se konačno vratila putu napretka. O tome svedoči ovakav incident. Njih upravo provocira ta svetlost horizonta budućnosti Srbije na kojem sviće. Put koji je utro svetitelj i graditelj njima izgleda kao stranputica, jer ne vodi tamo gde ih je neko uverio da bi baš njima bilo bolje. A tragedija nasilja kojem su pribegli nije u tome što su oni, kao što je, na žalost, često slučaj, spremni da zanemare nacionalne interese i pretpostave im sopstvene. Ne, ono u šta oni pokušavaju da uvuku Srbiju izgredima, skrnavljenjem, povraćanjem po dostojanstvu državne zastave, samo terciraju u horu onih kojima napredak Srbije predstavlja prepreku. Oni tako samo nastoje da ožive bedu i duhovno siromaštvo iz kojeg se Srbija tek izbavila. Zato je odabrana Matica srpska koja okuplja Srbe najduže i to upravo u ime istih vrednosti koje je utemeljio srpski svetitelj. Ona je na meti kao simbol ujedinjenog Srpstva kroz znanje i kulturu, kao deo žive zaostavštine Svetog Save. Međutim, upravo je izbavljenje naše države i naroda kroz posvećenost Svetosavlju ono što će predstavljati najjaču branu našeg identiteta i napretka svim takvim pokušajima, a sledeći put Svetog Save sledimo ideju, nadu i veru u budućnost, u kojoj ima mesta za sve i koja je građena ljubavlju - zaključuje Selaković.

Gojković najoštrije osudila upad u Maticu Srpsku

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković najoštrije je osudila večerašnji upad grupe anarhista predvođenih, kako je istakla, vođama antisrpske koalicije, koji ovih dana napadaju Vojvodinu i Maticu Srpsku.

- Dajem punu podršku predsedniku Matice Srpske Draganu Staniću i građanima. Napad na najstariju ustanovu Srba, u vreme održavanja Svetosavske akademije, jasna je politička poruka nepoštovanja Matice Srpske, srpskog naroda i tradicije. Ovo je vređanje srpskog naroda, ovo je dno delovanja koje sprovode separatisti, koji napadaju Srbiju, kojima će se država odlučno suprotstaviti - navela je predsednica Gojković.

Gojković je poručila da je cilj njihovog večerašnjeg napada - jasno pokazivanje otvorenog antidržavnog delovanja i prezira prema Srbiji i srpskom narodu.

Autor: Dalibor Stankov