Predsedni Srbije se obratio nakon vanredne sednice Vlade Srbije na kojoj je i sam učestvovao. Sednica je zakazana pošto je premijer Miloš Vučević podneo neopozivu ostavku.

Predsednik Vučić je na početku razgovora istakao da su još sinoć svi zahtevi studenata ispunjeni, čak i neki koji se kose sa njegovim principima.

- Noć na Autokomandi je takođe protekla mirno, policija je zaštitila sve. Bili smo veoma zadovoljni zbog svega što smo postigli, iako smo znali da niko neće skočiti i radovati se, jer je njihova agenda drugačija -rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo na sinoćnji incident u Novom Sadu.

- Već danima i nedeljama traju napadi na prostorije i ljude u prostorijama koje imaju veze sa insistucijama države Srbije i Srpskom naprednom strankom. Prvo su ljudi žvrljali po zidovima, ali nakon toga, momci koji su pokušali da ih oteraju su povredili jednu devojku. Ona je sada dobro, to su poslednje informacije. Ti momci su napravili ogromnu štetu državi Srbiji i svima nama -rekao je Vučić i dodao:

- Miloš je jutros tražio razgovor i kao odgovoran čovek smatra da on i gradonačelnik Đurić moraju da podnesu ostavke, što mi je bilo teško da prihvatim, jer je Miloš dobro obavljao svoj posao i uvek je bio odan otadžbini. Ne moram da vas podesćam da je u ovoj zemlji ubijen predsednik Vlade i da niko nije podneo ostavku. U ovoj zemlji je ubijen Panić, niko nije podneo ostavku, a nisu čak rekli ni izvinu. Upravo je u tome razlika između SNS-a i ostalih partija. Miloš je pokazao da mu je obraz bitniji od fotelje -rekao je Vučić.

Vučić je objasnio koja je procedura nakon ostavke premijera.

- Procedura je sledeća, ide se sa konstatacijom njegove ostavke u Skupštini i tada kreće rok od 30 dana da se izabere nova Vlada ili se raspisuju izbori. Ja ću pokrenuti proceduru i neću izbegavati konsultacije iako znam da ću samo dobiti uvrede od onih koji se nekome dodvoravaju, a nemaju podršku naroda. Ja sam otvoren za obe opcije ili za izbore ili za sastav nove Vlade. Zahvaljujući neodgovornom ponašanju nekih, ugrožena je stabilnost i građanski mir Srbije. Neki na svaki mogući način podržava nasilje. U Srbiji će se uspostavljati red i Srbija će sačuvati stabilnost i mir -rekao je Vučić i dodao:

- U narednih 10 dana ćemo doneti odluku da li će se ići na izbore ili ne. Mi ovo nismo očekivali, jer je sve išlo u dobrom redu do sinoćnjeg incidenta koji je po meni neobjašnjiv. Te falange koje napadaju, oni koji Patrijarha nazivaju Profitijem i misle da nisu ugrozili verska osećanja, mi ćemo se suprotstaviti. Ja ću uskoro kao jedan od osnivača Pokreta se pojaviti u Novom Sadu i obratiti se ljudima, jer da bežim od bilo koga u svojoj zemlju ne pada mi na pamet -rekao je Vučić.

Vučić je dodao da postoje tri poruke koje mogu da se izvuku iz ovih dešavanja.

- Niko nije iznad zakona, možete biti pristalica SNS-a, ali ćete odgovarati. Politička odgovornost mora da postoji, što smo takođe pokazali. I dalje nudimo dijalog i insistiramo na njemu. Ovo noćas je bio rezultat onoga o čemu sam pričao. Bes druge strane, većinske strane Srbije raste, bes koji do sada nisam nikada vodio. Molim te ljude da ne ulaze u sukobe i da ih puste, jer je nama potreban mir i stabilost, kao i rad. Pustite ih, neka misle da su mnogo jaki, nemojte da sa njima ulazimo u bilo kakve fizčke sukobe -rekao je Vučić.

Vučić je potvrdio da prelazne vlade neće biti.

- Neću onim najneodgovornijim dozvoliti da unište Srbiju kao što su već uradili u prošlosti. Toliko vole demokratiju da kada im pomenete izbore, kao da ste im prst u oko stavili. Na može se na vlast na silu, možda i može, ali bi za to morali da me ubijete. Narod u Srbiji želi normalne ljude na vlasti. Kad smo mi to išli da sprećavamo političku tribinu? Kad se to dešavalo? Kao što se desilo u Rakovici. Ko ste vi da to branite? Šta ste umislili? Država je trpeljiva i strpljiva, ali ne znači da je to moguće da uništavate živote drugih ljudi. Naš glavni zadatak je čuvanje pune stabilnosti. Lično ću se angažovati. Pokušaćemo da nastavimo da radimo sve što smo radili. Ovo je nanelo veliku štetu našoj ekonomiji -rekao je Vučić i dodao:

- Naše Hrvatske komšije i Albanci koji se raduju tome da sam propao, samo mi pokazuje da radim ispravnu stvar. Ja sam u životu mnogo puta padao, ali sam ustao, borim se i boriću se zajedno sa svojim kolegama -rekao je Vučić.

PITANJA NOVINARA:

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić kaže da je Zoran Đajić "prevarant" i da je bio hapšen, a da Borka Stefanovića nije vredno ni komentarisati.

- Njemu je jedini spas da se izvuče iz svih tih procesa da se nešto u državi desi. Što se Borka Stefanovića tiče, on je uvek bio lažov i uvek će da bude. Objavili smo sve ugovore, kao što su ljudi mogli da vide. Svi oni to sve znaju. Ovde je priča ko hoće da uništi Srbiju a ko ne, a ja sam ubeđen da studenti žele da budu malo odgovorniji od ovih koje navodite.

Predsednik Vučić odaje da SNS nema problem sa rejtingom, već ogromnim pritiskom za čuvanje države.

- Ne biste verovali kkao ljudi sve dobro razumeju. Da li stvarno mislite da su ljudi oduševljeni prasićima na Autokomandi i braćom Dalton? -pitao je on.

Kaže da je sada rejting SNS na 48,7.

- Oni tih briga nemaju. Oni su n 1,2 ili 1,6%. To je liga bez briga. Njima je samo bitno da se dočepaju Roleks kluba, a baš ih briga koliko u narodu imaju glasova, već da li imaju nekoga da ih dovede na vlast -rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo na moguće kandidate za premijera.

- Kao predsednik države ja određujem ime mandatara, ali imam ograničenje. Krenuću u razgovore. U glavi sam imao tri ili četiri imena, ali ću vam otkriti tek kada vidimo da li ćemo ići u nove izbore -rekao je Vučić.

Vučić je za kraj još jednom apelovao na policiju koja mora da spreči bilo kakve nerede i da sačuva živote ljude na protestima, kao i na ljude koji ga podržavaju, te zamolio da nikako ne nasedaju na provokacije.

- Ako neko hoće sukobe, pomerite se, molim vas. Ove druge molim samo da razumeju da treba da poštuju drugačija uverenja, da smirimo strasti i da razgovaramo -rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić