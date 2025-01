Gosti specijalne emisije na TV Pink govore o najvažnijim temama i dešavanjima koja su obeležila prethodne dane, a u 20 časova očekujemo obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandara Vučića.

Podsetimo, u toku je i vanredna sednica na kojoj učestvuje i sam predsednik.

Sednica je zakazana pošto se premijer Miloš Vučević obratio oko 11 časova iz Vlade Srbije i podneo neopozivu ostavku.

- Politika kojoj ja pripadam, stranka koju vodim, stranka koja je podržavala predsednika republike na svim izborima... Moramo da pokažemo nove zakonomernosti, mora da pokaže da je objektivno najodgovornija. Nakon događaja od sinoć, moja neopoziva odluka je da podnesem ostavku na mesto predsednika vlade -rekao je Vučević.

Nakon Vučevića i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podneo je neopozivu ostavku.

Stevica Deđanski, analitičar, osvrnuo se na ostavke premijera Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića.

- Ovo pokazuje doslednost jedne odgovorne politike. Oni naravno i dalje protestuju, jer to ih ne zanima. Sumnjam da se sve dešava baš kada počinje da se smiruje situacija. Ne verujem o slučanosti -rekao je on.

Deđanski veruje da većina ljudi koja protestuje radi to samo zato što misle da je u trendu.

On je prokomentarisao i govor Jove Bakića na blokadi koji je vređao patrijarha Porfirija.

- On sem što je napadao patrijarha, čak je i lagao, citirao nešto što nije rekao. Sramota je što je on profesor, on godinama poziva na nasilje, ubistvo i truje decu već godinama -rekao je Deđanski.

Nebojša Krstić, analitičar, smatra da je predsednik sinoćnjim obraćanjem pružio ruku i ostavio prostor za razgovor na sve teme.

- Ja sam sinoć otišao na počinak spokojan jer sam slušao predsednikovo obraćanje koje je vodilo ka smirivanju strasti. Objavili su više od 12.000 dokumenata, ali neki tvrde da neki fali. Ovo je sv eigra mačke i miša u kojoj se beži od priznanja da su zahtevi ispunjeni. Vlada je do sinoć bila otvorena za razgovore, što jedna strana uporno odbija. Ostavka premijera me je stvarno zbunila, mora da postoji nešto što ja ne znam. To je moralni čin čoveka -rekao je on i dodao:

- Postoji šablon koji se stalno ponavlja, od litijuma, Ribnikara, pa tragedije u Novom Sadu. Postoji neki povod koji se nadgradi u ovako nešto. Onda kada se digne temperatura, ovo nazivaju spontanim protestima, onda se priključuju poznate ličnosti, a kada se iscrpi energija i kada se taj ko plaća približi megafonu, građani pobegnu. U ovom protestu su učestvovali svi Đilasovi lideri. Na trećoj strani "Kuharice" se priča o Plenumu koji je tajna organizacija koja se obraća preko tumača koji rade na N1 i Proglasu. Ovo je sve igra u kojoj su zloupotrebljena naša deca -rekao je Krstić.

Dragoljub Kojčić, politički filozof, smatra da je jedini cilj svih dešavanja apsolutna destabilizacija Srbije.

- Njegova osnovna namera je bila da se pokaže koliko je Vlada spremna i odgovorna. Osvrnimo se na upad u Maticu srpsku, nakon toga Vučić ipak poziva na pomirenje, ali neko ko očigledno nije prijatelj vlasti je potegao motke i napao studente. Svako nasilje osuđujemo svakako. Moj je utisak da oni neće na demokratske izbore, neće na referendum, već hoće nasilno na vlast. Postoje ljudi koje se kriju iza zavese i čekaju svoju priliku. Sigurno postoje studenti koji su tu iz raznih razloga, ali najperfidnija igra je to što tu decu instruira neko na najpokvareniji način -rekao je on.

Deđanski navodi da se posle tragedije u Novom Sadu jasno pokazala politička odgovornost, a da je krivična odgovornost na institucijama koje su samostalne.

- Ozbiljan problem je napravljen, jer niko ne želi istinu. Ja sam želeo nakon tragedije da vidim političku i krivičnu odgovornost. To sam i video. Ako želimo jačanje institucija, onda moramo da ih jačamo i sami. opozicija se krije iza protesza, ali nekada ne mogu da izdrže, pa se odaju -rekao je Deđanski.

Krstić smatra da neko ciljano targetira samo našu zemlju, a slične situacije su se dogodile i u regionu.

- Imali smo strašne tragedije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, ali niko za te tragedije ne krivi državu. Čak iz tih država upiru prstom u Srbiju. Taj isti mediji koji se fokusira na haos u našoj zemlji, ne izveštava tako o njima. Jasno pokazuje da se vodi rat protiv naše zemlje -rekao je Krstić.

