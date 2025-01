VUČIĆ SE VANREDNO OGLASIO: Stabilnost, odgovornost je najvažniji faktor u ponašanju organa vlasti (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na Instagramu i u video poruci poručio da "odgovornost nije prazna reč".

- To (odgovornost) je važna reč i to je način na koji vodimo Srbiju. Odgovornost znači da se bavite problemima i da probleme rešavate i kada podnosite ostavku to nije znak slabosti, to je znak snage zato što nismo mi tu da služimo politici, već da naša politika služi građanima i u tome je suštinska razlika između nas i svih ostalih i zato ćemo odgovorno da nastavimo da vodimo politiku u interesu građana Srbije, njihovog napretka, njihovog prosperiteta. Stabilnost, odgovornost je najvažniji faktor u ponašanju organa vlasti. Zato ćemo uvek biti uz svoj narod i zato ćemo uspeti da napravimo najbolje rezultate za našu, jaču Srbiju - poručio je Vučić.

Uvek uz svoj narod, za našu, jaču, Srbiju! - napiso je Vučić uz objavljeni video.

Autor: Dalibor Stankov