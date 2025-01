Dačić: Pripadnici MUP-a će u potpunosti obezbeđivati trasu šetnje studenata

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u potpunosti obezbeđivati trasu šetnje studenata koja započinje ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu ovog jutra i završava se sutra uveče ispred Železničke stanice u Novom Sadu.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u potpunosti će obezbeđivati trasu šetnje studenata koja započinje ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu ovog jutra i završava se sutra uveče ispred Železničke stanice u Novom Sadu - rekao je Dačić.

Kako je dodao, saobraćaj na trasi će biti obustavljen i preusmeren, ispred i iza kolone biće raspoređeni pripadnici saobraćajne policije i odeljenja za javni red i mir, kao i kola hitne pomoći i cisterna za vodu.

- Iako skup u pokretu nije prijavljen u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, odnosno pet dana ranije, sinoć je na našu adresu stigao i-mejl u kojem se skup prijavljuje, što je veliki iskorak u komunikaciji sa organizatorima studentskih protesta, jer to do sada nije bio slučaj. To je u obostranom interesu, kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova osiguralo bezbednost svih učesnika skupova, a pre svega studenata. Nadamo se da će takav slučaj biti i ubuduće - izjavio je ministar Ivica Dačić.

Autor: Dubravka Bošković