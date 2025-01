VUČIĆ NA POSLOVNOM FORUMU SRBIJA-ITALIJA: Naša zemlja je druga po stopi rasta u Evropi, odnose naših zemalja ne može ništa da poremeti (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani obratili su se danas na Poslovnom forumu Srbija-Italija, koji organizuje Privredna komora Srbije uz podršku Ambasade Italije i italijanske Agencije za trgovinu (ITA) i istakli dobre odnose dveju zemalja.

Predsednik Vučić je rekao da je srećan što su italijanski prijatelji tu, i da mu je žao što će Đorđa Meloni doći tek za nekoliko nedelja.

- Tek kada izaberemo vladu. Naše odnose ne može da poremeti niko i ništa. A vama gospodine Tajani beskrajno hvala što ste ovde, i kada imamo problema u regionu. Kada nije jednostavno, Antonio Tajani je prvi koji pozove telefonom, prvi dođe u Beograd, i uvek na najbolji mogući način ukaže na prijateljstvo Italije - kazao je Vučić.

Vučić je zatim pomenuo poslovne uspehe Srbije, i naglasio da naše dve zemlje rade na velikom broju zajedničkih projekata.

- Mi sada moramo da stavimo novi fokus na tehnologije i inovacije, naučnu saradnju, energetsku tranziciju, fizičku i digitalnu infrastrukturu. Današnji forum pokazuje koliki je interes i domaćih i stranih kompanija. Kada kažemo da nam je Italija značajan partner, ja moram to da objasnim - italijanske kompanije ovde zapošljavaju 24.000 ljudi! Mi znamo da smo mi jedna trećina robne razmene Italije sa Zapadnim Balkanom, ali mi želimo da naš udeo bude mnogo veći - istakao je Vučić.

Predsednik Vučić se zahvalio Tajaniju na iskrenoj i potpunoj podršci Srbiji na evropskom putu.

- Italija nikada nije tražila dovoljan razlog da pronađe zamerke Srbiji, već je uvek istinski i iskreno pružala podršku Srbiji. To naša zemlja mora da pamti. Vaša današnja objava da ćete podržati Ekspo u Srbiji je za nas od izvanrednog značaja. To je za nas više od specijalizovane izložbe. To je više od sporta, omladine i muzike. To je za nas presek svega što ćemo uraditi i što smo uradili. To je Podsetio je da je Srbija prvi put u istoriji dostigla investicioni rejting.. Svega onoga što ćemo da uradimo u naredne dve i po godine - naglasio je Vučić.

- Neki bi se radovali da ga izgubimo, ali srpska ekonomija stoji odlično. Šta god bilo ko govorio o politici, to se neće ni rušiti ni srušiti tokom noći. Mi želimo sa italijanskim kompanijama koje posluju modernije, i koje su ispred nas, da naučimo o mnogim stvarima. Da vidimo kako bolje da zaštitimo životnu sredinu, kako da ojačamo IKT sektor, kako da uradimo sve u skraćivanju lanca snabdevanja - rekao je Vučić.

Obraćanje Antonia Tajanija

Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani kaže da je počastvovan time što je ponovo u Beogradu.

- 2023. godine održan je veliki forum preduzetnika u Beogradu, to je bio ogroman uspeh. Potom je u maju bio forum u Trstu, a kada sam prvi put bio u bilateralnoj poseti ovde, organizovan je sličan susret, i to je znak velikog prijateljstva između Italije i Srbije. Pristustvo italijanskih preduzeća u Srbiji nije samo privredna ekonomska poruka, već je to poruka prijateljstva - kazao je on.

Posebno se zahvalio predsedniku Vučiću, koji je posvetio mnogo pažnje jačanju privrednih odnosa Srbije i Italije.

Čadež: Ekonomske veze Srbije i Italije jake

Forum je otvorio predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, koji je istakao da su ekonomske veze Srbije i Italije jake.

- Ovde se ideje pretvaraju u partnerstvo. Kako da zajedno postanemo lideri u zelenoj tranziciji. Sve su to teme na koje danas tražimo odgovore, i što možemo da učinimo mogućim - kazao je on.

Poslovni forum

U okviru foruma biće održana i tri sektorska okrugla stola na kojima će učestvovati eksperti iz Srbije i Italije.

Tema prvog okruglog stola biće cirkularna ekonomija i energetska tranzicija, drugog održiva poljoprivreda i industrija 5.0, dok će se na trećem okruglom stolu razgovarati o fizičkoj i digitalnoj infrastrukturi.

Cilj poslovnog foruma jeste da se investitorima predstave aktuelni projekti radi daljih ulaganja u ove oblasti i da se otvori konstruktivna diskusija između predstavnika struke, kompanija i donosilaca odluka.

Bilateralni susret dvojice, pa obraćanje medijima

Planiran je i bilateralni susret dvojice zvaničnika, nakon kojeg su predviđene izjave za medije.

