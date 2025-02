Dačić za Pink o situaciji u Srbiji: Jedine dve mogućnosti su ili NOVA VLADA ili IZBORI

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić govoreći o aktuelnoj situaciji u Srbiji kaže da je potrebno u roku od 30 dana od kada se konstatuje ostavka premijera da se formira nova Vlada.

Dačić je naveo da to piše u Ustavu i zakonu i da niko ne može da uradi drugačije.

- Jedine dve mogućnosti su ili nova Vlada ili izbori - kazao je Dačić i dodao da je SPS uvek bio protiv vanrednih izbora.

Dačić je kazao da neki kažu da se pomenuta stranka plaši izbora i ističe da to nije tačno, već da je potrebno da država ima neke državne cikluse.

- U mnogim zemljama, poput SAD-a, ne postoji kategorija vanrednih izbora. Zna se ko koga zamenjuje ukoliko se nešto desi. Nije na meni da to govorim, predsednik Republike je taj koji određuje mandatara, da li mandatar ima parlamentarnu većinu ili nema. On će sigurno sazvati konsultacije sa strankama u Parlamentu - izjavio je Dačić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Povodom najava da će deo opozicije blokirati rad Skupštine kada bude usvajana ostavka Miloša Vučevića kaže da onda izgleda kao da neće ni njegovu ostavku, iako su je tražili.

- Nakon ostavke ide 30 dana, teče to vreme. Sigurno je da svako treba da izađe sa svojom politikom - kazao je Dačić.

Prema njegovim rečima, ne postoji mogućnost da se dođe na vlast bez izbora ukoliko postoje stranke u okviru političkog života.

Dačić je naglasio da bez obzira na to kako se studentski pokret profiliše, ako bi krenuli da se zalažu za prelaznu Vladu, naštetili bi svom pokretu.

- Time bi potvrdili da su opozicioni nastrojeni i izgubili bi neku svoju autonomnost i autentičnost. Jasno bi se pokazalo da je to deo politizacije te neke priče - kazao je Dačić.

Zahtevan posao policije

Upitan koliko je teško policiji da isprati dešavanja na ulicama Dačić kaže da je juče bilo 37 skupova od kojih nije bio nijedan najavljen.

- Imali smo pozitivne iskorake, poput šetnje do Novog Sada, onda mi možemo da organizujemo društveni život, zaustavimo i preusmerimo saobraćaj - naveo je Dačić.

Kako je rekao, policija treba da zna šta se dešava da bi mogla da pomogne, reaguje, da obezbedi sigurnost.

- Apelujemo na sve da sarađuju sa policijom da bismo mogli da funkcionišemo normalno. Oni misle da hoćemo da nešto zabranimo, to nema smisla - kazao je Dačić.

Upitan da li vidi sebe na mestu premijera, Ivica Dačić kaže da je jedino pitanje kakav će koncept nove vlade biti.

- Ja ne pripadam kategoriji ljudi koji ne želi da se uhvati u koštac sa tim problemima. Ovde je pitanje šta je koncept i šta se želi. Moguće je pitanje i da li će biti uopšte to neko ko pripada nekoj političkoj stranci - kaže Dačić.

Govoreći o novom narodnom pokretu, Dačić kaže da je SPS spreman da bude deo tog fronta, ali da to nikako ne isključuje mogućnost nestanka SPS.

- Pokret nije nikakva nova ideja. To je ideja da dođe do ujedinjenja svih političkih partija koji su vladajuća većina. Potreba jedinstvenog nastupa biće razmatrana u narednom periodu, ali to ne podrazumeva ukidanje SPS-a. Mi o tome tek treba da razgovaramo, ovde govorimo o ideji. U SPS nije bila nikakva bura vezano za to, o čemu da razgovaramo kada mi ni ne znamo kako će to izgledati. Ono što je činjenica jeste da mi hoćemo da sarađujemo sa SNS i to je jednoglasno izglasano na sednici. Kada je u pitanju pokret i zajednička saradnja mi nemamo nikakav problem da se napravi neki zajednički front, ali to ne znači gašenje SPS. Mi kao partija možemo da budemo uključeni u taj zajednički front - kaže Dačić.

"Sprečili smo da suzavac bude bačen na studente"

Na kraju je pozvao na miran skup danas u Novom Sadu i istakao da je od velike pomoći to što su redari počeli da sarađuju sa policijom.

- Mi smo im čak javili da neko želi da baci suzavac iz drona na Autokomandi kako bi se optužilo da je vlast to uradila. Mi smo čak uspostavili i kontrolu dronova kako bismo ih zaštitili. Sve je postalo lakše kada smo počeli da komuniciramo sa redarima - kaže Ivica Dačić.

Autor: Pink.rs