Zašto opozicija ne želi izbore, gde bi građani iskazali svoju volju? Koje je rešenje izlaska iz ovog vrzinog kola?

U Novom Sadu juče su održani protesti studenata, a ko stoji iza svega, koji je krajnji cilj, u Novom jutru kod Jovane Jeremić govorio je Bojan Bilbija, urednik političke rubrike dnevnog lista Politika,

U Novom Sadu su pale sve maske. Na skupu koji je održan juče okupljenima su se obratili Šolakovi uposlenici.

- Ja se pitam, ta deca, ti studenti, za koga vi šetate? Da li vi šetate za prava studenata, za pravdu ili šetate za Šolaka? Jer vama su se juče obraćali samo njegovi uposlenici-- rekao je Bilbija.

- Videli smo juče ogromne količine hrane, pice su se pravile, gulaši, pekli su prasiće, ko to plaća, šta se tu dešava? To su navodno spontani protesti studenata, a vi vidite da se tu potrošilo desetine hiljada evra da ne kažem stotine. Zašto ta deca idu za tim ljudima? - pita se Bilbija.

I tu dolazimo do onog najvažnijeg pitanja? Šta dalje? Koji su njihovi zahtevi? Znamo da su četiri njihova zahteva ispunjena, i ako ima još nešto da će biti ispunjeno u najkraćem roku. Pitali su jednu studentkinju koje vi zahteve još imate, ona je rekla 'Ne znam, čekam da me obaveste'. Druga govori ili će biti prelazna vlada ili građanski rat. Pa oni ne znaju ni šta znače transparenti koje nose- dodao je Bilbija.

Vidimo da se nekima žuri da kako kažu završe nezavršen posao u Srbiji, da je sruše. Donald Tramp je tek došao na vlast i oni misle da dok on preuzme sistem da će ovde stvari za njih biti 'završene'. Ali to se neće desiti.

- Oni govore nema izbora, ne mogu da budu izbori jer znaju da bi ih na izbvorima Aleksandar Vučić počistio, kao što je bilo i do sada. Sakrili su ove skupove gde se video predsednik, gde se videlo koliku podršku ima predsednik - dodao je Bilbija.

- Nisam slučao rekao da su maske pale, nemaju onbi šta više da izgube. Kada sve sagledamo, videćemo da je ovaj trenutak jako važan za našu zemlju jer ako sad ovi mladi ljudi ne prepoznaju da se sad brani Srbija, možemo doći u situaciju da ovi protesti prerastu u neko nasilje. Predsednik je rekao da do toga neće doći. Oni stalno navode da traže prelaznu vladu , ali im Vučić to neće dozvoliti. jer ko može da formira vladu? Isključivo čovek koji je dobio podršku građana. Predsednik Vučić ima podršku građana, on određuje mandatara na osnovu većine u skupštini, ne može biti drugačije - rekao je Bilbija u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

- Šta znači prelazna vlada? Prelazimo ka čemu, od uspešne Srbije, od zemlje njenihg građana ka Srbiji Šolaka? Da bi se negde desila prelazna vlada potrebno je da se izgubi većina, ali ovde toga neće biti- dodao je Bilbija.

Na koji način probuditi onaj deo studenata koji žele da odbrane Srbiju.

- Nisu ni ovde svi studenti potkupljeni, izmanipulisani je možda prejaka reč. Oni su avanturisti, ali na ovaj način ne mogu da sruše Vučića jer iza njega stoje neverovatni rezultati. Podrška njemu je čvrsta kao stena: Nisu oni to pomenuli ali čekaju da neki drugi istrče sa tim predlozima- rekao je Bilbija.



Autor: Jovana Nerić