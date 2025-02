CELA SRBIJA MORA OVO DA PROČITA, A POSEBNO STUDENTI! Hrvati priznali da žele prolivanje krvi u Srbiji

Hrvati su prevazišli sami sebe. U najpoganijem tekstu koji su do sada objavili protiv Srbije direktno su pozvali na građanski rat u našoj zemlji.

U tekstu pod naslovom "Priča se da su Vučićevi najbliži saradnici već spakovali kofere, navodi se i gde su prebacili novac, hoće li se sve završiti - jurišem!?", Hrvati podstiču na krvoproliće u Srbiji.

Lažno su optužili predstavnike vlasti u Srbiji da "pakuju kofere" kako navode, pa zatim i da će "Vučić možda posegnuti za tenkovima kao što su Kinezi na Tjenanmenu", da bi se par redova kasnije sami ogradili od svojih izjava ističući da je to "malo verovatno”.

Ceo tekst kulminira time da pozivaju studente u Srbiji da "idu na juriš ako protest na bude dao rezultate".

"Druga mogućnost je da, kada osjeti da je došlo do zamora, učini ono što su i Kinezi na Tiananmenu 1989. godine, kad su poslali tenkove na studentske prosvjednike koji su tamo bili 50-ak dana (srpski prosvjedi otprilike su tu negdje), jer ovako nešto ne može trajati predugo, a da se ne riješi. No, teško je ipak očekivati da će Vučić posegnuti za tako drastičnim rješenjem, jer to mu se može osvetiti. I, sada dolazimo do trećeg rješenja, a to je da studentski prosvjed, ne bude li davao rezultate - završi, ono što bismo rekli - jurišem," piše hrvatski Jutarnji list.

Pitanje je - kakve rezultate? Šta to naše komšije očekuju da se desi? Raspad Srbije možda?

Svi građani u Srbiji treba da shvate da svaki aplauz, podrška, pomoć ili podsticaj na pobunu koji dolazi iz Hrvatske, ali i BiH, Crne Gore, Prištine... ali i drugih u svetu, ima svoju cenu. A cena je srpska krv kojom svi oni očekuju da ta podrška bude plaćena. Ne interesuje naše komšije blagostanje i prosperitet u Srbiji. Samo pucanje i raspad države.

