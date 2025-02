'SRBIJA ĆE ULAGATI JOŠ VIŠE' Predstavnici Srpske liste otvorili novi blok u okviru Doma zdravlja Donja Gušterica

Delegacija Srpske liste predvođena predsednikom stranke Zlatanom Elekom prisustvovala je danas otvaranju novog bloka u okviru Doma zdravlja u Donjoj Gušterici koji je finansirala Republika Srbija uz pomoć lokalne samouprave.

Potpredsednik Srpske liste Dragiša Milović istakao je da su zdravstvo i obrazovanje stubovi jedne zajednice, a da su za sve Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji i stub opstanka.

"Zahvaljujući vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja i obrazovanja, evo novih radnih mesta. To je podstrek svima nama da izdržimo ove nedaće koje su pred nama", rekao je Milović.

On je pozvao na slogu i jedinstvo u narednim danima.

"Samo tako ćemo, siguran sam, prebroditi sve nedaće koje nam slede. Neka vam je sa srećom novi objekat, a država Srbija će sigurno ulagati još i više", rekao je Milović.

Direktor Doma zdravlja Donja Gušterica Saša Mladenović pozdravio je predstavnike Srpske liste izrazivši duboku zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Ministarstvu zdravlja i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, ali i lokalnoj samoupravi.

Rekao je da će novi objekat najviše značiti krajnjim korisnicima, a to su pacijenti.

"Na ovakvom objekatu mogu da nam pozavide i bitnije i značajnije zdravstvene ustanove na teritoriji centralne Srbije. Naš san je bio da odvojimo administraciju od zdravstvenog dela, to jest da bolesno stanovništvo odvojimo od zdravog, a to smo zahvaljujući svima onima koje sam pomenuo uspeli", rekao je Mladenović.

On je napomenuo da je u Domu zdravlja Donja Gušterica u toku konkurs za 65 novih radnih mesta, a da je u poslednje dve i po godine zaposleno 35 radnika.

"To je za svaku pohvalu. Zamislite šta samo to znači za ovo lokalno stanovništvo i za sve Srbe ovde, gde će 65 plus 35 ljudi imati parče hleba i svoje porodice odgajiti na ovim prostorima", rekao je Mladenović

Tanjug/Srpska lista Tanjug/Srpska lista Tanjug/Srpska lista Previous Next

U novom bloku u okviru Doma zdravlja u Donjoj Gušterici biće smeštene tri specijalističke ordinacije i administracija.

Autor: Marija Radić