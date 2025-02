Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je poziv Rektorskom kolegijumu Univerziteta u Beogradu za razgovor o rešavanju gorućih problema u društvu. Kao prenose mediji uprava Univerziteta u Beogradu bi tokom dana trebala da odgovori predsedniku Srbije na poziv na dijalog.

Pavle Staničić, advokat, rekao je za Pink da će u jednom momentu dijalog morati da se desi, i dodaje da je dijalog nešto od čega ne sme da se odustane ni pokoju cenu jer velika je podeljenost u društvu i jedino što može da nas izvuče je dijalog.

- Mladi ljudi su izrazili svoje nezadovoljstvo nekim postupcima države i to je bilo u redu do onog momenta do kada je većini ljudi jasno da su im ti zahtevi ispunjeni. E sada oni kažu neki nisu u potpunosti ispunjeni, a sa druge strane dobijete odgovor ajde da sednemo da razgovaramo. Ako kažete da nešto nije ispunjeno da vidimo da li to može da se ispuni i na koji način - rekao je Staničić

Ibro Ibrahimović, član predsedništva SPS-a, rekao je da država mora da nastavi da insistira razgovoru ma kad se on bude desio.

- Dali će se on desiti sutra ili za mesec dana država ima obavezu da poziva na dijalog, a sa druge strane vi zaista ne zna te ko je to ko će odlučiti o tome i u čije ime će da razgovara. Imamo i inicijativu Slavice Đukić Dejanović koja je juče bila na sastanku sa direktorima srednjih i osnovnih škola sa namerom da se nađe zajednički jezik i način da se prevaziđu ove stvari i da se deca ne zloupotrebljavaju u političke svrhe - kaže Ibrahimović.

Dodaje da je još opasnije to što je dominantan jezik mržnje i isključivosti koji se nalazi u školama. Postoje dve grupe roditelja od kojih je jedna grupa roditelja aktivista političkih stranaka koja vrši pritisak na sve roditelje.

- Kad god neko od roditelja pita šta je razlog i zašto nastavnici štrajkuju oni pričaju o dve stvari jedna je podrška studentima, a druga je zbog bezbedonosnih razloga. Dešava se jedna potpuno neverovatna stvar, da ti roditelji aktivisti čoporativno krenu da targetiraju roditelje koji žele da se radi i ide u školu. Postoje personalni pritisci, linčuju se nastavnici koji žele da počnu da rade i predaju deci. Ja sam imao primer da je nastavnica koja je poslala zadatke deci da rade doživela linč od kolega - navodi Ibrahimović.

- Ako pričamo o dijalogu moraju obe strane to da rade, naglašava Ibrahimović.

Autor: Dalibor Stankov