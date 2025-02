Nemoć koja viče, snaga koja stvara

Jovana Nerić, novinarka Pinka, objavila je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Čovekova zloba uvek polazi od njegove nemoći - upravo ove reči Lava Tolstoja najbolje bi mogle opisati one koji baš u ovim vremenima pokušavaju da uruše ono za šta su se Aleksandar Vučić i oni dobronamerni ljudi borili poslednjih 12 godina, da iz svoje nemoći pokušaju da unište ono sto je stvarano. I sam Vučić je rekao da smo jedva zemlju iščupali sa dna. A to dno ostavili su iza sebe baš oni koju su sada najglasniji - u pokušaju rušenja, bojkota, zastrašivanja. Jer kad si glasan, to je stanje kada pokušavaš u svojoj nemoći da nadglasaš one koji su vredni, radni, tihi, a ti pokušavaš da svojom bukom napraviš nered. Ali neće to baš biti tako kako ste zamislili.

I sad da se za početak vratimo na Tolstoja i čuvenu Anu Karenjinu, roman koji počinje jednim od najčešće korišćenih citata “Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna je nesrećna na svoj način”. Da li se vi koji pokušavate da nasilno uzmete vlast pronalazite u ovome. Pa da vas malo uvedem u priču-svi ste nesrećni na svoj način. Da ne gubimo vreme na vaše biografije - nesreća je reč za sve vas jer u taj svoj vrtlog pokušavate da uvučete one koji su kao pali sa marsa pa ne vide da su vaši pijuni. Dok je vaša “prividna sreća” u tome da vam strane službe trpaju pare u džepove, oni koji paradiraju pod sloganom “studentskih protesta” ne razumeju da čine sebi zlo i nesreću.

Imamo tu i “Rat i mir” - kratko i jasno preslikano u današnje vreme, dok se Vučić trudi da održi mir, dotle ima onih koji krijući se iza opet nekakvih parola žele rat, uništenje, ugušeni u sopstvenoj nesposobnosti da prvo podju od svog dvorišta i počiste, svaljuju svoju nesposobnost na druge.

“Ne dozvolite zlu oko vas da probudi zlo u vama” - jedna od mudrosti nejgove svetosti Patrijarha Pavla mogla bi da bude dobra poruka onima koji umeju da čuju. I ne samo to, neko reče studenti su naša budućnost ali studenti ne treba da budu na ulici već u čitaonicama, fakultetima, da spremaju ispite kako bi sebi obezbedili budućnost o kojoj toliko pričamo ali koliko njih je u ovom trenutku to spremno ne samo da čuje već i da razume?

Istini za volju, fakultet nije obavezan, pa ni srednja škola pa je pitanje da li ovi koji sad žele da su “u trendu” uopšte razmišljaju šta će biti sutra kad im ove “gazde” koje upumpavaju u svoje džepove pare okrenu ledja. Jer na posletku neće im ta ekipa bez ideje platiti propuštene životne šanse već uoravo onaj koji će ih na kraju jedini i saslušati. Naravno, samo Vučić će na kraju balade da im bude slamka spasa. Ljudi, osvestite se, ne činite vi nikom drugom do sebi zlo. Jednog dana kada se probudite biće kasno.

Da čovek ima jasnu ideju i cilj za koji se bori pa da možda onaj normalan deo ove Srbije shvati šta “studenti” traže. Ne znaju ni oni. Ako pod palicom ove nesrećne opozicije, bez reda i konca koja se pogubila u toj svojoj pohlepi za foteljama tražite krivce za nesreću u Novom Sadu, samo da vas podsetim da je za vreme tih koji upravljaju vama upravo u Novom Sadu živote izgubilo 17 mladih ljudi u stravičnim požarima. Jel neko protestovao? Nije. Jesu li tada nadležni bili odgovorni jesu! Znači, poruka je jasna, smeta vam Vučić, smeta vam uspešna Srbija, smeta vam što je naša zemlja na mapi onih koji idu uzlaznom putanjom i što je vodi čovek sa jasnom vizijom.

Aleksandar Vučić se izborio da imate svetlu budućnost, da možete da se obezbedite stambeno, da imate dobre plate, da imate posao, da možete da se lečite, sagradio vam je ono sve što su drugi bili nesposobni da urade, puteve, bolnice, škole, vrtiće… mozete vi sad da tražite dlaku u jajetu ali ono što je Srbija bila nekad i što je sad i što će tek biti - morate da razumete da su potrebne bile godine da se iz mulja koji su ovi prethodni ostavili stvori nešto prelepo. Zemlja u kojoj su svi dobro došli (valjda zato danas možete da čujete sve svetske jezike ako malo prošetate gradom), zemlja u kojij su svi bezbedni (ako odete u neke od susednih zemalja možete da se vratite sa polupanim automobilima - jer tamo vlada mržnja a vi se priklanjate onima koji vas mrze?), danas kao nikad pre mozete da nadjete posao, rafovi u radnjama su puni, prevoz vam je besplatan, gradovi čisti i umiveni… a iz čega je sve to nastalo? Pa iz velike ljubavi Aleksandra Vučića prema ovoj zemlji. I da li vi takvi, koji još niste ni kročili u život želite to da srušite. Da vam se na vlast vrate oni koji su pljačkali i urušavali sistem? Možda ste suviše mladi pa se i ne sećate kako se źivelo pre Vučića…

Da se vratimo na školu. Srednja i fakultet nisu obavezni, ali šta ćemo sa osnovcima. Kako detetu od 7 godina koje je tek krenulo u školu objasniti ovo vaše besmisleno ponašanje. Zašto su vam nedužna bića kriva? Pa vi svojim pritiscima njima oduzimate pravo na školovanje, a jel znate da je to zakonom zabranjeno i kažnjivo?

Rodili ste se u zemlji gde imate privilegiju da svaki vaš problem bude saslušan pa i rešen i da je na čelu države čovek koji je bio uvek tu za svoj narod. Da li je iko od vas koji ste na ulici pokucao na vrata kod njega i izneo svoj problem? Ne! Jer su vas drugi nahuškali da pravite haos, dok oni sede i stavljau pare u dzepove od stranih plaćenika. Pa tako nećete dobiti ni pare ni diplomu već samo uspomenu koju ćemo finim rečnikom nazvati “mladost ludost”, a gde će na kraju doći do pokajanja ili hvatanja za glavu.

I ne, nikad nećete uspeti da poljuljate vrednosti koje postoje, ne zavaravajte se da nasiljem možete doći do cilja i uspeha. Jer ovde vam ne važi “Cilj opravdava sredstvo” - cilj nemate, sredstvo je na kraju priče uništena šansa za vašu budućnost. I kako sam pičela tako i da završim, citatom: “Ne verujte rečima ni svojim ni tudjim, verujte delima” - A kad se osvrnete oko vas su dela. I tek će ih biti.