'ŠTO JE BABI MILO TO JOJ SE I SNILO' Mirković reagovao na izjavu Jovanovića koji bez izbora želi ministarsku fotelju

Poslanik i član GO SNS, Aleksandar Mirković, prokomentarisao je izjavu lidera Demokratske stranke Srbije, Miloša Jovanovića, koji je izjavio da će bez izbora i poverenja građana postati ministar. Mirkovićevo saopštenje prenosimo u celosti.

Naš narod kaže "Što je babi milo to joj se i snilo" a upravo ova poslovica najbolje opisuje bolesnu maštariju Miloša Jovanovića, da će bez izbora i poverenja građana postati ministar.

Radi istine, ovaj lažni patriota danas se je samo ponovio ono što je rekao prošle nedelje a ni tada, kao ni sad, ove pretnje i ucene nisu nikog uplašile niti fascinirale.

Ipak, dobro je što je građane još jednom podsetio, da je njihova jedina politika, nasilni dolazak na vlast, po svaku cenu i bez podrške građana, što najbolje govori o kakvim se političkim diletantima radi

O svemu je Jovanović govorio ali na žalost ni ovu priliku nije iskoristio, da odgovori odgovori na pitanje koje mu je još prošle nedelje postavio šef naše poslaničke grupe, Milenko Jovanov, ko je to njega ovlastio da traži prelaznu Vladu?

Ako uzmemo u obzir, da ga sa protesta o kojima priča, ljudi teraju, njemu i njegovoj sviti zvižde, da se sa mnogima u Novom Sadu svađao a prema nekim svedočenjima, došlo je i do skidanja kačketa po kome želi da bude prepoznatljiv, ko je to njega tačno predložio za ministra i osim u svoje ime, u čije ime on to traži Vladu koju nije izabrao narod?

Za jednog takvog "junaka", verujem da su ova pitanja vrlo laka, pa sa velikim nestrpljenjem očekujemo odgovore na iste a uveren sam da će odgovori biti interesantni i građanima koji ptorestuju.

Suviše je Srbija velika i snažna, da bi se zaustavila ili uplašila pretnji čoveka koji je nije mogao da spreči održavanje najobičnijeg golegijuma u Skupštini.

Nikakvih prelaznih Vlada neće biti, a ovaj mangup i huligan u pokušaju, neka nastavi sa svojim snovima, jer samo u njima, može da pobedi politiku, Aleksandra Vučića i njegove istorijske rezulate.

Autor: Pink.rs