Premijer Srbije Miloš Vučević istakao je za K1 televiziju da nije tema da on bude opet mandatar nove Vlade.

On je istakao da se u medijima potpisuje kao predsednik Vlade, iako je podneo ostavku i pitanje dana je kada će biti konstatovana u Skupštini.

- Vidim da je to bilo u medijima juče. Ja sam tog 29. januara podneo istavku, ja sam dovoljno odgovoran čovek kada sam izašao pred javnost i rekao da je to moja neopoziva odluka. Kada će ona biti je odluka predsednice Narodne skupštine i na toj skupštini samo konstatuju moju ostavku. Nakon toga do odluke da li ćemo ići na izvore ili novu vladu ja ću voditi Vladu u tehničkom mandatu.

Vučević naglašava da vrlo brzo očekuje da će se sednica skupštine održati, da nema prepreka, ali da taj proces iziskuje političke konsultacije.

-Od momenta kada Narodna skupština konstatuje moju ostavku kreće rok od 30 dana za formiranje nove Vlade ili izlazak na izbore. Ovaj period do zakazivavanja te sednice se koristi za razgovore između političkih činilaca. Ne možemo zanemariti ni društvenu situaciju, proteste, sve to utiče na tok stvari. Da dušebrižnike rasteretim, taj proces je nazaustavljiv.

Premijer naglašava da je pravno-politički moguće da opet bude mandatar, ali da to uopšte nije tema.

-To bi zavisilo od mene i predsednika Republike. Što bih podneo ostavku da bih dobio novi mandat? Ne vidim ni promil šanse da se taj scenario desi. Ima ljudi u mojoj stranci koji misle da nije trebalo da podnesem ostavku, često preterujući i ne sagledavajući sve okolnosti. To nije opcija što se mene tiče. Ne vidim sebe u ovoj Valdi, da li će se to destii u nekoj budućnosti to je do odluke građana. To ne bi bilo dobro u ovom trenutku za sve, naposletku i za mene. Ja ovo nisam uradio da bih uradio neku mimikriju. Nije logično da budem ministar. To može da bude tema nakon nekih novih izbora- zaključio je.

Autor: Dalibor Stankov