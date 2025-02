NA TV PINK PRIKAZAN DOKUMENTARNI SERIJAL '(DE)BLOKADA' Evo koje organizovane grupe UDARAJU NA SRBIJU

U pitanju je epizoda koja je posvećena tragediji na Železničkoj stanici u Novom Sadu, odgovornosti za pad nadstrešnice kao i društveno-političkim posledicama koje su usledile.

Dejan Vuk Stanković vanredni profesor na fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača je, govoreći za pomenuti serijal istakao da je predsednik Srbije odmah nakon pada nadstrešnice govorio o tragediji koja je Srbiju zavila u crno.

- Vlada Srbije i predsednik nisu prećutali nić tragedije. predsednik je jasno poslao poruku da mora da se utvrdi odgovornost. krivično, pravno i političko - rekao je Stanković.

- Sada je praksa nasilnija...Nekoliko dana nakon tragedije, napdanuta je Gradska kuća u Novom Sadu... Ona je simbol Srba... - dodao je on.

Glumac Branislav Lečić je istakao da je nakon tragedije u društvu, posredstvom pojedinih medija stvorena podela.

- Imamo slobodu medija, a za jedne vidimo da nisu slobodni. Stvorili su grupaciju koja iz čistog neznanja postaje koristan idiot - rekao je Lečić.

Vladan Petrov je istakao da je "plenum" puna vlast ili apsolutna moć.

Jovan Babić kaže da u plenumu svako sme da iznese svoje mišljenje, predloži nešto, i to ide dalje. To ne mora niko da prihvati.

- Pričamo o tome da u Beogradu ima 95.000 studenata, a da na plemumu imamo manje studenata nego što je izašlo u aprilu - rekla je Margareta Smiljanić.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da ako ste na fakultetu, treba da pohađate nastavu, da idete na ispite, a ako to ne radite - na taj način kršite ustav.

Govoreći o "crvenim rukama" Vladan Petrov kaže da je u pitanju preuzet simbol.

- Ne zaboravite da je Kurti u Zagrebu, na srpskom jeziku govorio o ovome - dodao je Dejan Vuk Stanković.

Dragan Simeunović kaže da niko nema beskrajno mašte, i zato zemlje prepisuju ono pto se radi u drugoj zemlji.

Advokat Goran Petronijević kaže da je u pitanju naručena "nasilna promena vlasti".

Istoričar Goran Šarić je istakao da nikome bije palo na pamet da u Hrvatskoj, kada je pala rampa - neko ruši državu.

- Meni je neshvatljivo da grupe mladih ljudi stoje 14, pa 15, pa 27 minuta i ćute, navodno, u znak odavanja počasti preminulim ljudima - rekao je Vladimir Vuletić.

- Namera koja traje dugo, preko nevladinih organizacija, medija... Treba da budemo to, to i to, čitav spektar duginih boja ideoloških su izazivanje veštačke mržnje - dodao je Lečić.

- Sudski postupak teče, ja tu učestvujem... Imamo ljudsku nepažnju, neobrađen posao, Sve će to da se utvrdi tokom postupka - dodao je advokat Petronijević.

- Svaka blokada je pritisak na nekoga. Ne možete iznositi dokaze kojima sud raspolaže, ne možete govoriti i komentarisati kako sudije i tužioci rade... Sve što blokira rad bilo koje institucijee je pritisak koji nije dozvoljen - dodao je zaštitnik građana.

- Performans koji su činili je nedozvoljeno nasilje prema državnim institucijama - rekao je Petronijević.

- Ako ti u prvi red staviš mlade, onda svako ko kritizira proteste ima problem sa mladima, kao što Hamas stavlja decu i žene - dodao je istoričar.

- Mladi nemaju dovoljno znanja u tim godinama - dodao je potom.

- Studenti su topovsko meso, i oni veruju da je sve to tako... Imate znatno manji prsten koja dobija kintu i organizuje ih - dodao je Petronijević.

- Imamo svaku vrstu zloupotrebe koja se odnosi na decu... - komentarisao je zaštitnik građana.

- Ja sam uveren da Vojvodina ne može da se odcepi od Srbije, i da ti koji žele nemaju nikakvu podršku za to - dodao je Pašalić.

- Srbija bez milijardi iz EU fondova, i turizma, je jača ekonomski od Hrvatske - rekao je Šarić.