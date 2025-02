Janković o grafitima UČK: Možda nekome smeta srpsko jedinstvo ili što mi je predsednik Vučić kum

Nikola Janković kojem su nepoznati počinioci ispisali grafite „UČK“ na fasadi kuće i precrtali plakate Srpske liste, kaže da je moguće da je bio na meti napada budući da mu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio kum sinu Lazaru i da nekome možda smeta srpsko jedinstvo.

„Kuća u kojoj ja živim u selu Bušincu, spaja dve opštine - Novo brdo i Opštinu Kosovska Kamenica. Jutros kada sam krenuo na posao video sam da mi se na fasadi nalaze grafiti sa natpisom UČK. Neko ih je iscrtao. Takođe, iškrabali su plakate Srpske liste. Nakon toga, pozvao sam policiju i oni su došli kod nas kući, uzeli su izjave i slučaj je pod istragom“, rekao je Janković za Kosovo onlajn.

Na pitanje da li činjenica da mu je kum predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima veze sa grafitima, Janković kaže da je to moguće.

„Plakati su zalepljeni u celom selu, a samo su na mojoj kući prešarani i samo je na mojoj kući to ispisano. Možda je uticalo i to što mi je predsednik Vučić kum. Međutim, meni je čast što mi je predsednik Vučić kum i možda nekome smeta srpsko jedinstvo, ali mi ćemo i dalje da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima, bez obzira na to šta su oni napisali. Idemo dalje, i 9. februara samo jako do pobede naše Srpske liste“, istakao je on.

Upitan da li ga je ovaj incident zastrašio, Janković kaže da mu nije bilo svejedno.

„Kada vidite sve to, nije lako. Kod kuće imam dvoje male dece. Ipak, ovakvi incidenti mogu samo da nam daju dodatni vetar u leđa da idemo napred. Ne mislimo ništa loše", zaključio je Janković.

Inače, Nikola Janković je otac malog Lazara, hiljadite bebe rođene u porodilištu u Pasjanu, koju je krstio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Autor: Jovana Nerić