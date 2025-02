'Otac mi je kao uništen čovek zbog svega što su uradili!' Vučić: Nisam ga video 20 dana, bukvalno je kao senka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićje izjavio da mu je otac u lošem stanju zbog uvreda koje su stizale na račun predsednika i njegove porodice u prethodnom periodu.

Kako je rekao, "svi u gradu znaju, on je onako gospodstven lep čovek, sada je bukvalno senka".

- Nisam ga 20 dana video, kao uništen čovek zbog svega što su uradili i izgovarali u prethodnom periodu. Rekao sam mu "hajde samo idi majku pozdravi", ona neće ni iz kuće da izađe. Gleda Informer, RTS po ceo dan, muči se, šta će s decom i unucima da joj bude. Prvi put sam video skrhanog čoveka i rekao sam sebi, nisu to ti starci zaslužili ničim, sve to što su im izgovarali i dobio sam takvu energiju i snagu da vi to ne možete da razumete. Moja energija je sad na enti stepen, boriću se za ovu zemlju takvom silinom, da ničiji roditelji ne moraju da prođu šta su moji prošli, o svemu drugom da ne govorim. I gde pogrešim i kažem neku težu reč, možda ste u pravu, trebalo bi da kažem "izvinite", ali nikada nečiju porodicu nisam uništavao - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić