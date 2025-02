Srpska lista održala završni miting u Zvečanu: Podržao je i glumac Lazar Ristovski

Srpska lista održala je završni miting u Zvečanu, gde je pred više od 1.300 građana pozvala Srbe da izađu na predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu i pruže podršku toj partiji za osvajanje svih 10 mandata predviđenih za srpske predstavnike u prištinskom parlamentu.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek zahvalio je svima koji su ne samo danas, već tokom cele kampanje pokazali jedinstvo sa Srpskom listom, koja je, prema njegovim rečima, jedina lista na predstojećim parlamentarnim izborima koju je podržala država Srbija i njeno rukovodstvo.

- Obišao sam celo Kosovo i Metohiju, video sam energiju i odlučnost koja će 9. februara biti pretočena u apsolutnu pobedu Srpska liste. Kucnuo je čast da zbacimo nakaradni Kurtijev režim i da izbrišemo sve one koji su hteli da izbrišu srpski narod sa Kosova i Metoije. Pobeda 9. februara je pobeda svih utamničenih Srba, svih uplakanih majki i zato su izbori pred nama, izbori za našu budućnost i svako ko ne glasa za Srpsku listu dao je glas Aljbinu Kurtiju i njegovim poslušnicima - rekao je Elek, koji je dodao da "smo mi u nemogućim uslovima uz pomoć države Srbije sačuvali i otvorili nova radna mesta, obnovili kuće, izgradili stanove, obnovili škole...".

Predsednik Privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević rekao je da je 9.februar dan kada se olovkom treba ostvariti pobeda na predstojećim parlamentarnim izborima.

- Ponosan sam danas što sa ovog mesta mogu da poručim: Zvečan je večan. Poručujem onome čije ime ne želim ni da pomenem da uzalud preti puškama. Poručujem i onima koji su uzurpirali zgradu opštine preko puta nas da nas nisu uplašili i da smo ovde. Zahvaljujem svima koji su svakodnevno radili na kampanji - poručio je Todosijević, prenosi "Kosovo online".

Velikan srpskog glumišta Lazar Ristovski rekao je da mu je čast što je danas na Kosovu i da sa ponosom poziva sve ljude na Kosovu da u nedelju svoj glas daju Srpskoj listi.

- Vi ste čuvari srskog ognjišta za sve Srbe gde god oni bili i zato svi Srbi ma gde oni bili treba da skinu kapu i da vam se poklone. Došao sam da vas pozovem da u nedelju izađete na izbore, da pozovem i one koji se kolebaju da svi Srbi zajedno moraju da budu za Srpsku listu. Pogledajte one narode koji su mnogo manji kako su jedinstveni kada je nacionalni interes u pitanju , a mi se delimo. Ne dajte braćo da se to desi ovog puta. Lava, divlju životinju da dresirate, isto tako možete i tigra slona, ali Srbe ne možete da dresirate, zato što su Srbi vukovi, Srbi se ne dresiraju. Neki drugi koji se kolebaju kada budu iza paravana neka puste ruku sami ,a olovka će sama znati i zaokružiti Srpsku listu - rekao je Ristovski.

Srđan Milosavljević, kandidat za poslanika iz Zvečana, pozvao je okupljene da u nedelju 9. februara izađu na izbore i svoj glas daju Srpskoj listi i da se sa ovog mesta svima poruči da je Zvečan večan.

Prisutni su pozdravili i Daru Radosavljević iz Zvečana koju su zajedno sa njenim mlađim bratom pripadnici Kosovske policije pretukli prošle godine. Ona je rekla da je tada nisu uplašili i da će srpski narod pokazati da želi da ostane na svojim ognjištima.

Kandidat za poslanika Srpske liste Dragiša Milović rekao je da 9. februara Srbi masovno treba da izađu na birališta kako bi Srpska lista osvojila svih 10 mandata, napomenuvši da Srpska lista nema ništa protiv komšija Alnbanaca, već da je njihova politička borba usmerena protiv terora Aljbina Kurtija.

Autor: Dubravka Bošković